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В Атырау произошел пожар в студенческом общежитии

27.10.2020 4672
В Атырау произошел пожар в студенческом общежитии
Атырау. 27 октября. Kazakhstan Today - Пожар произошел утром 27 октября в четырехэтажном общежитии на улице Студенческая, принадлежащем АГУ имени Халела Досмухамедова, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает портал "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДЧС Атырауской области, на первом этаже в кухонном помещении секции №1 загорелся матрас, в результате возгорания был испорчен холодильник. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.
 
До приезда первых подразделений с первого и второго этажей здания самостоятельно по лестничной площадке эвакуировались 36 человек из них 8 детей. В общежитии проживает 21 семья из преподавательского состава. Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 08.43 и ликвидирован в 08.48. 
 

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание переносного удлинителя", - сообщили в ДЧС региона.

 
27 октября в пожаре на СТО в Алматы сгорели 9 автомобилей. В этот же день в Западно-Казахстанской области при пожаре погибла женщина. Ее 16-летняя старшая дочь смогла спасти троих детей.
 

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