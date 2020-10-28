В Атырау произошел пожар в студенческом общежитии

Атырау. 27 октября. Kazakhstan Today - Пожар произошел утром 27 октября в четырехэтажном общежитии на улице Студенческая, принадлежащем АГУ имени Халела Досмухамедова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД " со ссылкой на ДЧС Атырауской области, на первом этаже в кухонном помещении секции №1 загорелся матрас, в результате возгорания был испорчен холодильник. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

До приезда первых подразделений с первого и второго этажей здания самостоятельно по лестничной площадке эвакуировались 36 человек из них 8 детей. В общежитии проживает 21 семья из преподавательского состава. Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 08.43 и ликвидирован в 08.48.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание переносного удлинителя", - сообщили в ДЧС региона.

27 октября в пожаре на СТО в Алматы сгорели 9 автомобилей. В этот же день в Западно-Казахстанской области при пожаре погибла женщина. Ее 16-летняя старшая дочь смогла спасти троих детей.

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