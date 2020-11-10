Семилетняя девочка сообщила в полицию об избиении ее матери

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане семилетняя девочка позвонила в полицию и сообщила, что отец избивает ее мать, передает Kazakhstan Today.

На пульт 102 в полицию обратилась 7-летняя девочка с сообщением о том, что отец избивает мать. Незамедлительно на вызов прибыл участковый инспектор полиции. В ходе разбирательств установлено: 43-летний глава семейства, выпив спиртное, на бытовой почве затеял семейный скандал и начал избивать жену. Испугавшись, девочка вызвала полицейских", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

Выяснилось, что семейный дебошир владеет охотничьим оружием. Полицейскими ружье было изъято.





По данному факту возбуждено административное производство по статье 73 КоАП и направлено в Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана.

Полицейские напомнили, что в столице продолжается ОПМ "Участок", целью которого является проведение разъяснительных бесед с гражданами по профилактике и предупреждению совершения преступлений и правонарушений.

По их информации, с начала проведения ОПМ участковыми инспекторами произведен обход свыше 263 тыс. домов. Проверено по месту жительства около 14 тыс. лиц, состоящих на учете в ОВД. Кроме того, выявлено более 2922 квартир, сдающихся внаем. Привлечено к административной ответственности около 23 тыс. лиц. Из них свыше 284 нарушений были выявлены по статье 73 КоАП (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений). По статье 434 КоАП (Мелкое хулиганство) выявлено 383 нарушения, по статье 440 КоАП (Появление в общественном месте в состоянии опьянения) более 3300 нарушений.

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