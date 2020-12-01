В Алматинской области водитель протащил по дороге привязанную к авто собаку

Талдыкорган. 30 ноября. Kazakhstan Today - В соцсетях появилось видео, на котором заснято, как водитель Audi тащит по проезжей части привязанную к авто собаку, передает Kazakhstan Today.

Предположительно, инцидент произошел в Иссыкском районе Алматинской области.

16 ноября стало известно, что в селе Панфилово Алматинской области два психически нездоровых брата жестоко издеваются над собаками и кошками, мучая их до смерти.

5 ноября в Мангистауской области установили личность организатора жестоких собачьих боев. Он привлечен к ответственности по двум статьям административного кодекса.

1 октября в Нур-Султане камеры наблюдение засняли , как мужчина в подъезде придавил ногой голову собаки и тащил ее за шкирку.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточат наказание за жестокое обращение с животными.

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