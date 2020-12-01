В Алматинской области водитель протащил по дороге привязанную к авто собаку

Предположительно, инцидент произошел в Иссыкском районе Алматинской области.
16 ноября стало известно, что в селе Панфилово Алматинской области два психически нездоровых брата жестоко издеваются над собаками и кошками, мучая их до смерти.
5 ноября в Мангистауской области установили личность организатора жестоких собачьих боев. Он привлечен к ответственности по двум статьям административного кодекса.
1 октября в Нур-Султане камеры наблюдение засняли, как мужчина в подъезде придавил ногой голову собаки и тащил ее за шкирку.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточат наказание за жестокое обращение с животными.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства