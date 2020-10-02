В Нур-Султане на видео попало жестокое обращение с собакой

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане камеры наблюдение засняли как мужчина в подъезде придавил ногой голову собаки и тащил ее за шкирку, передает Kazakhstan Today.

В соцсетях распространилось видео жестокого обращения с собакой породы тазы. Жительница дома, в котором установлены камеры наблюдения, обратилась в дежурную часть полиции столичного района Алматы.

Установлен 34-летний мужчина, который пояснил, что в течение двух месяцев присматривает за собакой родственника породы тазы. Около 10.00 после прогулки мужчина хотел завести ее домой, но собака укусила его за руку, на что он, разозлившись, схватил ее за шкирку и поволок в подъезд. В подъезде мужчина прижал ногой голову собаки к полу, схватил ее и на весу потащил в квартиру. По данному факту проводится проверка", - рассказали в столичном департаменте полиции.

В полиции добавили, что животное было осмотрено ветеринаром клиники, видимых повреждений не имеется. Собаку поместили в карантинную зону питомника "Астанаветсервиса" до приезда хозяина.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства