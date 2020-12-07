Костанай. 6 декабря. Kazakhstan Today - В Актау девушка пыталась спрыгнуть с многоэтажки следом за мужчиной, передает Kazakhstan Today.

Трагедию удалось предотвратить участковому инспектору Максату Ишбергену, сообщила изданию " Лада " пресс-служба департамента полиции региона. Информация об инциденте в одном из домов 17-го микрорайона поступила на пульт центра оперативного управления Актау 5 декабря в 19.35. Сообщалось, что с высоты седьмого этажа выпал мужчина, который скончался.

В течение пяти минут стражи порядка уже находились на месте трагедии, куда прибыли дорожные полицейские Мади Акнияз, Адил Джолкигиков и участковый инспектор Максат Ишберген.

На месте правоохранители выяснили, что вслед за мужчиной пыталась спрыгнуть его супруга.

Двери в квартиру были открыты, но родственники боялись заходить, чтобы не напугать девушку. Шепотом и жестами участковый инспектор Максат Ишберген обратился к родственникам с просьбой отойти и не мешать. Он, не раздумывая, быстро и незаметно подбежал к девушке, успел схватить ее в самый последний момент", - сообщили в ведомстве.

Девушку доставили в Мангистаускую областную больницу.





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