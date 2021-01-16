В Мангистауской области врачи спасли жизнь ребенку, выпавшему из окна

Актау. 15 января. Kazakhstan Today - Мальчика 2016 года рождения, выпавшего из окна четвертого этажа, доставили в приемный покой Детской областной больницы 12 января, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. Его экстренно доставили в реанимационное отделение.

Медики диагностировал у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и несколько переломов, что вызвало травматический шок второй-третьей степени.

Врачи реанимационного отделения смогли вывести мальчика из травматического шока. На следующий день они провели операцию, и уже через сутки перевели в профильное отделение.

На сегодняшний день медики оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

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