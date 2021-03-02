В Актобе пассажирский автобус попал в ДТП

Актобе. 1 марта. Kazakhstan Today - На пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы Тлеу батыра столкнулись автобус марки ПАЗ, следовавший по 12 маршруту, и автомашина Daewoo Nexia, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", в результате ДТП трое детей из автомашины Daewoo Nexia доставлены в ОДКБ для осмотра. Женщина доставлена в БСМП Актобе.

В салоне автобуса находились около 15 пассажиров; по предварительным данным, пострадавших пассажиров нет.

Напомним , 27 февраля в Алматы водитель автобуса городского маршрута №123 во время движения по проспекту Сейфуллина, напротив MEGA Park, резко почувствовал себя плохо. Не справившись с управлением, он врезался в стоящий Hyundai Elantra, далее по инерции автобус отбросило на светофор, после чего он сбил пешеходов, которые шли по тротуару. После этого неуправляемый автобус столкнулся Volkswagen polo, который выезжал с паркинга ТРЦ. После столкновения со зданием паркинга автобус остановился. 1 марта скончалась пострадавшая в этом ДТП женщина.

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