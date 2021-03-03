Алматы. 2 марта. Kazakhstan Today - В Алматы в общественной бане угарным газом отравилась семья с пятью детьми, передает Kazakhstan Today.





Поход в баню для семьи Космуратовых едва не обернулся трагедией. Почти через час детям стало плохо. Все пятеро почувствовали головокружение и тошноту, сообщает "Первый канал "Евразия"

Оплату они принимают в магазине в 100 метрах. Затем нас женщина закрыла снаружи на полтора часа. Час не прошел, у ребенка стала кружиться голова. Затем другим детям стало плохо и супруге. Я стал кричать, чтобы дверь открыли", - рассказал Муса Космуратов.

Сначала подумала, что плохо стало от жары, но потом их начало тошнить, мы поняли: что-то не так. В какой-то момент я подумала, что мы там умрем взаперти", - сообщила Бахыт Кыдырбекова.

На крики прибежала сотрудница магазина. Детей, младшему из которых всего три года, сразу доставили в больницу. Их состояние оценили как средней степени тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает. После ЧП на место выехала аварийная служба и сотрудники ДЧС. Там и выяснилось, что все дело в дымоходе бани.

Дымоход отопительного котла и вентиляция в неисправном состоянии", - сказали спасатели.

Как рассказала представитель газораспределительной организации Асель Тургумбаева, согласно закону о газоснабжении домовладелец отвечает за исправность и техническое состояние газового оборудования, ответственность несет сам владелец.

Как пояснили специалисты, ранее баню проверяли и поручили установить приборы определения загазованности. Но по какой-то причине датчик не сработал. Сейчас баня посетителей не принимает, а в полиции по факту отравления детей уже начали расследование.





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