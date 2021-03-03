Мужчина погиб при столкновении автомобиля с пассажирским автобусом в Караганде

Караганда. 2 марта. Kazakhstan Today - Сегодня утром в Караганде произошла авария, в которой один человек погиб, еще один госпитализирован, передает Kazakhstan Today.

ДТП произошло в 09.25 на автодороге Сортировка - Майкудук. По предварительным данным, 21-летний водитель автомашины ВАЗ-2114, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с маршрутным автобусом, в котором находились 45 пассажиров. В результате ДТП водитель легкового автомобиля госпитализирован. Находившийся рядом с ним 23-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, сообщила пресс-служба ДП Карагандинской области.





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