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Врачи рассказали о состоянии младенца, сбитого мопедом в Алматы

19.03.2021 13150
Врачи рассказали о состоянии младенца, сбитого мопедом в Алматы
АЛМАТЫ. 19 МАРТА - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии младенца, которого сбил курьер на мопеде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ребенку три месяца. Поступил с ушибом мягких тканей головы. После осмотра детским нейрохирургом отправлен домой под амбулаторное наблюдение. Состояние ребенка в норме", - сообщили в пресс-службе УОЗ Алматы.

 
Напомним, 16 марта 2021 года, около 13.20, водитель мопеда совершил наезд на коляску с трехмесячным ребенком на пересечении улиц Толе би и Брусиловского в Алматы. 
 

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