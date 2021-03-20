Врачи рассказали о состоянии младенца, сбитого мопедом в Алматы

Ребенку три месяца. Поступил с ушибом мягких тканей головы. После осмотра детским нейрохирургом отправлен домой под амбулаторное наблюдение. Состояние ребенка в норме", - сообщили в пресс-службе УОЗ Алматы.
Напомним, 16 марта 2021 года, около 13.20, водитель мопеда совершил наезд на коляску с трехмесячным ребенком на пересечении улиц Толе би и Брусиловского в Алматы.
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