Врачи рассказали о состоянии младенца, сбитого мопедом в Алматы

АЛМАТЫ. 19 МАРТА - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии младенца, которого сбил курьер на мопеде, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ребенку три месяца. Поступил с ушибом мягких тканей головы. После осмотра детским нейрохирургом отправлен домой под амбулаторное наблюдение. Состояние ребенка в норме", - сообщили в пресс-службе УОЗ Алматы.

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