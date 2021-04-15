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В прокуратуре Алматы рассказали о ходе расследования ДТП с участием автобуса возле ТРЦ "Mega"

14.04.2021 21574
В прокуратуре Алматы рассказали о ходе расследования ДТП с участием автобуса возле ТРЦ "Mega"
Фото: zakon.kz
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В прокуратуре Алматы рассказали о ходе расследования дела по факту ДТП с участием автобуса возле ТРЦ "Mega", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним: 27 февраля в Алматы произошла страшная авария с участием автобуса. Автобус городского маршрута №123 двигался по проспекту Сейфуллина в южном направлении. Рядом с улицей Маметовой, напротив Мега Парка, по неизвестной причине, водитель свернул в сторону и врезался в автомобиль "Hyundai Accent", после чего продолжил движение, выехал на тротуар, где сбил несколько человек перед пешеходным переходом. Далее автобус выехал на парковку ТРЦ, где врезался в автомобиль "Volkswagen Polo". Остановился автобус только тогда, когда врезался в бетонный мост парковки.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), сообщает inform.kz
 

В рамках досудебного расследования УД ДП Алматы, по делу назначен ряд соответствующих экспертных исследований. Согласно экспертному заключению в крови водителя автобуса следов употребления алкогольных и наркотических средств не обнаружено. В результате ДТП погиб один человек. В целях установления причины ДТП и технического состояния автобуса назначена соответствующая экспертиза", - сообщили в прокуратуре. 

 
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В интересах следствия, данные досудебного расследования в остальной части не подлежат разглашению (статья 201 УПК РК). 
 

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