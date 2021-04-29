Почетный консул Казахстана и его супруга погибли в ДТП в Турции

АНКАРА. 28 АПРЕЛЯ - Почетный консул Казахстана в Турции Халил Улуер и его супруга Фатма погибли в ДТП в Турции, об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Халиль Улуер был не только патриотом своей страны, но и настоящим другом казахского народа. Он был почитателем Тюркского мира. Он был успешным бизнесменом, который с гордостью поднимал казахстанский флаг в Турции. Во время пандемии он помогал находящимся здесь студентам и принимал участие в отправке гуманитарной помощи в Казахстан", - написал Сапарбекулы в Facebook .

По его словам, Улуер вел активную деятельность по привлечению инвестиций в Казахстан.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства