Полицейский Алматы погиб в ДТП

Фото: ДП Алматы

ТАЛДЫКОРГАН. 19 МАЯ - Дорожно-транспортное происшествие произошло около девяти часов утра в Карасайском районе Алматинской области, погиб сотрудник полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водитель автомобиля Mazda 626 на автодороге Кольды - Жалпаксай, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Lada Granta, под управлением Надира Калымова, 1999 года рождения, инспектора патрульной полиции города Алматы. По инерции автомобиль Lada отбросило на обочину, где она столкнулась с деревом.

Младший сержант полиции Калымов возвращался с ночной смены домой, однако до семьи он так и не доехал: от полученных травм полицейский погиб на месте происшествия.

Водитель автомобиля Mazda с различными телесными повреждениями доставлен в больницу.

Данный факт расследуется УП Карасайского района ДП Алматинской области по территориальности по части 3 статьи 345 УК РК.

Руководство, Совет ветеранов и личный состав департамента полиции Алматы выражает глубокие соболезнования родным и близким Надира Калымова и разделяют с ними невосполнимую утрату.

Младший сержант полиции Калымов в органах внутренних дел служил с сентября 2019 года. У него остались мама и беременная супруга.

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