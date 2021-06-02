В Уральске ребенок выпал из окна и погиб

УРАЛЬСК. 1 ИЮНЯ - Трагедия произошла 1 июня, в 15.10, в многоэтажном доме по улице Монкеулы в поселке Зачаганск, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трехлетний малыш остался без присмотра родителей и выпал из окна пятого этажа, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Ребенка доставили в больницу. Он в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и мозговую кому", - сообщили в ДЧС ЗКО.

Позже в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что ребенок скончался в 15.40 от полученных травм.

18 мая в Нур-Султане годовалый ребенок выпал из окна с высоты 4-го этажа.

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