Трое погибли в ДТП на трассе в Атырауской области

АТЫРАУ. 19 ИЮНЯ - В аварии на трассе Доссор-Кульсары погибли три человека, двое пострадавших доставлены в больницу, передает KAZAKHSTAN TODAY.



18 июня около 16.00 на трассе автомобиль Toyota Camry совершил столкновение с пассажирским автобусом. В результате ДТП трое человек погибли на месте, сообщает "АкЖайык".



Ещё двое пострадавших с различными травмами были доставлены в Макатскую районную больницу.



"Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека)" - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

Ранее сообщаслось, что в Жанаозене в ДТП погиб мужчина 1967 года рождения.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства