Эксперты установили причину смерти подростка в Актау

АКТАУ. 6 АВГУСТА - Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти 14-летнего подростка в 5-м микрорайоне Актау. Мальчик скончался от удара электрическим током, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Расследование по делу о гибели ребенка еще продолжается, сообщает "Лада".
Дело расследуется по статье 001 УК РК (Смерть лица). Судебно-медицинская экспертиза установила, что подросток скончался от удара током. Проверка в отношении двух компаний, занимающихся освещением, это ГКП "АУЭС" и "Курылыс Строй Сервис", продолжается", - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Напомним, трагедия произошла 23 июня, около 22.00, между рынком "Волна" и школой-лицеем №7.
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