В Актау ребенок погиб от удара током, прикоснувшись к фонарному столбу

Lada.kz

АКТАУ. 24 ИЮНЯ - 23 июня в Актау 8-летний ребенок погиб от удара током, прикоснувшись к фонарному столбу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трагический случай произошёл в Актау 23 июня, около 22.00, между рынком "Волна" и школой-лицеем №7, пишет портал "Лада"

У забора учебного заведения установлен фонарный столб. Как сообщили очевидцы, ребёнок схватился за него, вследствие чего его ударило током. Для выяснения точных причин на месте работает следственно-оперативная группа", - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

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