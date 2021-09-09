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На ТЭЦ "АрселорМиттал Темиртау" электрослесаря убило током

08.09.2021, 09:56 6886
ТЕМИРТАУ. 8 СЕНТЯБРЯ - На ТЭЦ-ПВС "АрселорМиттал Темиртау" электрослесаря убило током, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С прискорбием сообщаем, что 6 сентября 2021 года на ТЭЦ-ПВС от удара током погиб электрослесарь 1996 года рождения", - проинформировали в пресс-службе АО "АрселорМиттал Темиртау".

 
Сообщается, что создана специальная комиссия для расследования данного случая.
 
 

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