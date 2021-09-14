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Восьмилетнего пешехода насмерть сбил автомобиль в Алматинской области

13.09.2021, 18:46 4078
ТАЛДЫКОРГАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В Илийском районе Алматинской области 10 сентября, около 18.10, был насмерть сбил восьмилетний мальчик, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, ребенка на автодороге Косозен - Шелекемер сбил 23-летний водитель автомашины Toyota. 
 

В результате ДТП 8-летний пешеход от полученных травм скончался по пути в больницу", - проинформировали в полиции. 

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены необходимые экспертизы.
 
Ранее сообщалось, что на трассе Талдыкорган - Уштобе в результате ДТП погибли два человека, четверо пострадали.
 

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