Восьмилетнего пешехода насмерть сбил автомобиль в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В Илийском районе Алматинской области 10 сентября, около 18.10, был насмерть сбил восьмилетний мальчик, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, ребенка на автодороге Косозен - Шелекемер сбил 23-летний водитель автомашины Toyota.

В результате ДТП 8-летний пешеход от полученных травм скончался по пути в больницу", - проинформировали в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены необходимые экспертизы.

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