Двое пострадавших при взрыве в Костанае скончались в больнице

КОСТАНАЙ. 20 СЕНТЯБРЯ - Двое пострадавших от взрыва по адресу: Бородина, 116 в Костанае скончались от ожоговой болезни, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В областном управлении здравоохранения рассказали, что мужчина 1995 года рождения скончался вчера, а второй, 1984 года рождения, скончался в 5 утра сегодня, пишет "Костанай сегодня"

Напомним, взрыв прогремел 16 сентября . Пострадали трое мужчин, но один из них от госпитализации отказался. По предварительным данным, было установлено, что в погребе проводились строительно-монтажные работы по утеплению стен строительной пеной "Polynor". При использовании строительной пены образовалась высокая концентрация взрывопожароопасной газовоздушной смеси, что привело к хлопку.

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