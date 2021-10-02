В Уральске рабочего убило током

Фото: ДП Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Пожар в торговом доме в Нур-Султане "Астыкжан" потушен, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К данному часу пожар в торговом доме ликвидирован. По предварительным данным, площадь возгорания составила 7 тыс. квадратных метров.
Между тем в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана сообщили о том, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 292 (Нарушение требований пожарной безопасности) УК РК. Для определения нанесенного ущерба создан оперативный штаб с участием представителей акимата и руководства торгового дома.
Напомним, пожар в торговом центре "Астыкжан"
возник сегодня, в 09.42, в мебельном салоне на третьем этаже. В результате пострадала 20-летняя сотрудница мебельного цеха, которая, спасаясь, выпрыгнула из окна. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Сегодня в столичном торговом центре "Астыкжан" произошел пожар, в результате пострадала девушка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает ДЧС Нур-Султана, 2 октября, в 09.42, пожарные подразделения ДЧС города выехали по повышенному номеру вызова на поступившее сообщение о пожаре по адресу: проспект Аль-Фараби, 28.
По прибытии огнеборцев уже через 6 минут на место вызова установлено, что в торговом центре "Астыкжан" горит мебельный салон на третьем этаже", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что при пожаре пострадала 20-летняя девушка - сотрудница мебельного цеха "Универсал". Она доставлена в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО), ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
На месте происшествия организован штаб пожаротушения. Над ликвидацией возгорания работают 76 человек и 19 единиц техники.
Дополнено. Как стало известно, пострадавшая девушка выпрыгнула из окна.
АЛМАТЫ. 1 ОКТЯБРЯ - В Алматы загорелась крыша столярного цеха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
1 октября, в 14.50, силы и средства ДЧС города Алматы направлены по повышенному рангу в Алмалинский район, проспект Райымбека, 348/3. Открытым пламенем горела кровля одноэтажного столярного цеха в покрасочном отделе. Создалась угроза перехода огня на кровлю примыкающего здания", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
На тушение пожара были отправлены 30 человек личного состава и 11 единиц техники.
Пожар был ликвидирован через 16 минут.