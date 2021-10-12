В Караганде молодая женщина разбилась при прыжке с тарзанки

УРАЛЬСК. 11 ОКТЯБРЯ - Жительница села Подстепное Теректинского района Мейрамгуль Кубашева рассказала об избиении ее сына - ученика седьмого класса школы №1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По её словам, 4 октября между учениками произошла драка, во время которой её сын получил травмы и попал в больницу, сообщает портал "Мой ГОРОД
".
Сын упал и не смог подняться, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и подкожную гематому лица, состояние средней степени тяжести. Это не первый случай, до этого дня я молчала, но не в этот раз. О беспорядках в школе я не раз говорила руководству, никаких мер не было предпринято. После произошедшего случая с моим сыном начались какие-то сдвиги. Директор школы не требует порядка в учебном заведении, ученики могут нецензурно выражаться при учителе, школьную форму не носят, и это касается не только школьников", - написала женщина в соцсети.
Она приложила к посту выписки из больницы с официальным диагнозом.
В свою очередь, руководитель Теректинского районного отдела образования Жанаргуль Хусаинова отметила, что по данному факту создана специальная комиссия и ведётся служебная проверка.
Да, действительно, такой случай произошел 4 октября - между учениками 7 и 8 класса произошла драка. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних изучают обстоятельства произошедшего. Кроме этого, в нашем ведомстве создана специальная комиссия, которая детально изучит все факты. Об итогах проверки мы сообщим дополнительно", - отметила Жанаргуль Хусаинова.
КОКШЕТАУ. 11 ОКТЯБРЯ - 7 октября, в 17.05, в дежурную часть управления полиции Кокшетау поступило сообщение от 41-летнего жителя областного центра с просьбой о принятии мер в розыске его 16-летнего сына, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мужчина пояснил, что воспитывает ребенка один, а в день ухода между ним и сыном произошел конфликт, сообщает Polisia.kz
.
Выходя из жилища, внук сообщил бабушке, что отправится к родственникам, до которых, как было установлено, он не дошел.
В результате поисков сотрудники отдела ювенальной полиции около 22.30 этого же дня нашли несовершеннолетнего во дворе дома микрорайона Боровской в компании знакомых. Мальчик был передан отцу.
Установлено, что в отношении подростка противоправные действия не совершались. С семьей проведена профилактическая беседа по недопущению аналогичных ситуаций в будущем.
УРАЛЬСК. 11 ОКТЯБРЯ - Житель Уральска распивал алкоголь во дворе школы №7, придирался к детям, пугал младшеклассников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Школьники засняли на видео, как мужчина выбросил бутылку на территории школы, а затем схватил за рюкзак идущего по улице ученика.
Полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 36-летний житель областного центра. На него было составлено три протокола: за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, мелкое хулиганство и загрязнение мест общего пользования. Материалы направлены в суд для принятия решения.