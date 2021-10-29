В Алматы конфликт школьников закончился поножовщиной

Данный факт зарегистрирован отделом полиции при УП Алатауского района в едином реестре досудебного расследования по статье 106 УК РК. Установлено, что конфликт произошел между подростками, в результате двое из них были ранены ножом. Подозреваемый установлен и задержан. Назначены экспертизы. Расследование продолжается", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
Как сообщили в управлении общественного здоровья города Алматы, 27 октября в Детскую городскую клиническую больницу №2 с ножевыми ранениями были доставлены двое несовершеннолетних в возрасте 15 лет.
Со слов близких родственников, травму получили во время драки со сверстниками. У одного пострадавшего колото-резаная рана переднебоковой брюшной стенки, проникающее ранение брюшной полости, внутрибрюшинное кровотечение, травматический шок. Состояние пациента тяжелое, нестабильное. У второго пострадавшего колото-резаная рана переднебоковой брюшной стенки слева. Состояние стабильное, переведен в профильное отделение", - проинформировали в пресс-службе УОЗ города Алматы.
Ранее сообщалось, что словесная перепалка между школьниками переросла в массовые беспорядки в Алматинской области.