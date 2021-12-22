В Петропавловске на пешеходном переходе сбили двух школьников
21.12.2021, 20:26 29656
ПЕТРОПАВЛОВСК. 21 ДЕКАБРЯ - ДТП произошло 20 декабря около 14.00. по улице Жумабаева на нерегулируемом пешеходном переходе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие подростки 2008 и 2009 годов рождения с различными травмами были доставлены в Детскую областную больницу, сообщает пресс-служба управления полиции Петропавловска.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), направленное на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
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В Алматинской области мужчину насмерть придавило металлической конструкцией
21.12.2021, 21:14 26926
Фото: Instagram/roso_kazakhstan
ТАЛДЫКОРГАН. 21 ДЕКАБРЯ - Трагедия произошла ночью 20 декабря в селе Байсерке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В оперативную дежурную Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК поступило сообщение о том, что в Илийском районе при погрузке кукурузы металлической конструкцией придавило человека.
Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью бензореза вырезали дно металлической конструкции. С помощью крана подняли накопитель и извлекли тело погибшего 1982 года рождения.
Розовый дым в Усть-Каменогорске: зафиксировано превышение предельной концентрации хлора
21.12.2021, 18:54 35881
Фото: скриншот
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 ДЕКАБРЯ - Густой розовый дым в районе АО "УК ТМК" напугал жителей Усть-Каменогорска, а также близлежащих сел, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Клубы дыма в районе ТМК засняли на видео в Согре, сообщает Noks.kz.
В ДЧС ВКО сообщали, что со стороны ТМК к ним никто не обращался.
В отделе охраны труда, окружающей среды и ЧС АО "УК ТМК" сообщили, что "на территории комбината никаких аварий не произошло. Комбинат работает в штатном режиме".
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в ходе брифинга в СЦК сообщил, что информация о возможной аварии на комбинате поступила в 12.00.
В 12.15 сотрудники департамента экологии выехали для проведения инструментальных замеров содержания вредных веществ в приземном слое на границе санитарно-защитной зоны, в результате проверки зафиксировано превышение установленной предельной концентрации хлора", - сказал Брекешев.
Он также сообщил, что департамент экологии инициировал внеплановую проверку.
В свою очередь, председатель комитета экологического регулирования и контроля Жолдасов Зулфухар отметил, что ведомство сразу же отреагировало.
На сегодня каких-то серьезных последствий пока не обнаружено. Поскольку ситуация уже локализована, то будем проверять источник, кто допустил это, и привлекать к ответственности", - сказал он.
АО "Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат" производит и реализует цветные металлы, попутную продукцию, товары народного потребления. Среди акционеров, по данным KASE, SPECIALTY METALS HOLDING COMPANY, NEW ASIA INVESTMENT GROUP LIMITED, METACAPITAL INVESTMENTS PTE. LTD, METAL RESOURCE & TECHNOLOGY PTE.LTD, NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD, АО "KOLUR HOLDING AG".
Задымление в метрополитене напугало жителей Алматы
21.12.2021, 17:09 44551
АЛМАТЫ. 21 ДЕКАБРЯ - Алматинцы сообщают в соцсетях о задымлении на одной из станций метрополитена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Алматинское метро. Что-то горит", - комментирует очевидец видео, выложенное в Instagram-паблике kris.p.almaty.official.
В пресс-службе метрополитена сообщили, что возгорание и задымление произошли из-за пневматического торможения состава.
При срабатывании пневматической тормозной системы произошёл перегрев тормозных колодок. На данный момент выясняется точная причина, состав снят с линии и отправлен в электродепо для диагностики. Сбоев по графику нет, метрополитен работает в штатном режиме".
Ситуацию также прокомментировали в городском департаменте по ЧС. По его информации, сообщений о каком-либо возгорании в метро на пульт 101 ДЧС не поступало.
В Актау на пешеходном переходе насмерть сбили женщину с ребенком
21.12.2021, 14:30 49636
Фото: кадр из видео
АКТАУ. 21 ДЕКАБРЯ - В Актау на пешеходном переходе насмерть сбили женщину с ребенком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Трагедия произошла 20 декабря 2021 года между 16 и 19 микрорайонами, пишет Lada.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, водитель Toyota Land Cruiser сбил пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате 29-летняя женщина от полученных травм погибла на месте происшествия. Пятилетняя девочка была доставлена в Мангистаускую областную детскую больницу, после чего, не приходя в сознание, скончалась", - рассказали в департаменте полиции региона.
В Детской областной больнице сообщили, что врачи сделали все возможное, но спасти ребенка не удалось.
Девочку в 00.26 доставили каретой скорой помощи в приемный покой детской областной больницы. Врачи диагностировали у девочки травматический шок 3-й степени, сочетанную политравму, разрыв селезёнки, желудка и печени, закрытую черепно-мозговую травму тяжелой степени. Силами врачей было проведено оперативное лечение, но, к сожалению, ближе к пяти часам утра у девочки констатировали остановку сердца", - сообщили в областной детской больнице.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статье 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Ведётся расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно статье 128 Уголовно-процессуального кодекса РК, водитель водворен в изолятор временного содержания", - отметили в полиции.
Причиной нападения неустановленного животного на девочку в поселке Лесхоз стало бездействие местных властей
21.12.2021, 11:51 54076
Фото: oryolcity-ru.1gb.ru
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 ДЕКАБРЯ - Жители поселка Лесхоз уверены, что причиной нападения неизвестного животного на семилетнюю девочку могла стать местная свалка, которая зимой привлекает диких животных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Трагедия, случившаяся в поселке Лесхоз, что на окраине Усть-Каменогорска, шокировала и одновременно возмутила весь регион. Мать погибшей девочки не исключает, что причиной трагедии мог стать дикий зверь.
После случившегося жители призывают к ответу чиновников. По их словам, зимой голодных животных привлекает местная свалка, а летом она горит, и люди задыхаются. Местные опасаются, что здесь еще и построят завод, куда будут свозить и перерабатывать вообще весь городской мусор, сообщает телеканал КТК.
Требования наших жителей: немедленное закрытие свалочного полигона, основанного в 1958 году, который переполнен и отравляет все вокруг зловонием. Мусор разносится по всей округе ветром, подземные воды стали ядовитыми", - заявила жительница поселка Лесхоз Ольга Савинова.
Чиновники пообещали создать рабочую группу, которая займется решением проблем поселка. Но не сразу, а постепенно. А по поводу свалки отправили к экологам.
Эти проблемы в один день не решаются. Поэтому будем решать их постепенно все вместе. Мы все знаем, что там переполнение. На сегодняшний день заключен договор через ЕБРР. Строительство нового полигона будет начато в 2022 году", - сказал заместитель акима Усть-Каменогорска Денис Федченко.
Напомним, 17 декабря жительница поселка Лесхоз обнаружила во дворе дома растерзанное тело своей семилетней дочери. Стоит отметить, что на сегодняшний день не установлено, какое животное загрызло ребенка. Однако, как сообщили зоозащитники, в Усть-Каменогорске без суда и следствия начали массово отстреливать собак.
Жители Лесхоза уверены: пока не решится их главная проблема – свалка, подобных трагедий не избежать.
В Кызылорде в бассейне утонул 7-летний ребенок
20.12.2021, 20:54 80191
КЫЗЫЛОРДА. 20 ДЕКАБРЯ - Трагедия произошла на прошлой неделе в одном из спортивных комплексов города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей), а также по части третьей статьи 306 УК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает Polisia.kz.
В настоящее время проводятся следственные действия, назначены соответствующие экспертизы для установления виновных лиц.
Уголовное дело находится на личном контроле начальника департамента полиции Кызылординской области.
Инцидент с обстрелянным авто чиновника: появились новые подробности
20.12.2021, 13:42 118501
Фото: instagram/dtp_sko
ПЕТРОПАВЛОВСК. 20 ДЕКАБРЯ - В департаменте по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области прокомментировали ситуацию с обстрелянным автомобилем чиновника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает агентство 7152.kz, водитель обстрелянного авто использовал машину в личных целях.
В выходные и в праздничные дни данный автомобиль не подлежит пользованию. Несмотря на имеющийся запрет, водитель без ведома руководства выехал в один из районов, где проживают его родственники", - рассказали в пресс-службе департамента.
Напомним, инцидент произошел 18 декабря, на 635-м километре автодороги Челябинск - Новосибирск, недалеко от села Чистое Северо-Казахстанской области. Как сообщили в полиции области, была обнаружена автомашина Hyundai Accent без государственных регистрационных номеров, с повреждениями - два дробовых повреждения в двери с водительской стороны. Пострадавших по данному факту нет. Полиция установила, что автомобиль зарегистрирован в департаменте по контролю в сфере образования СКО МОН РК. Ее владелец - 25-летний житель Петропавловска. Мужчина был принят на работу в департамент в апреле этого года. Ранее он работал в отделе ЖКХ города Петропавловска и аппарате акима Мамлютского района Северо-Казахстанской области.
В настоящее время по делу ведется следствие.
Сразу 11 человек госпитализированы в результате ДТП в Атырауской области
20.12.2021, 11:30 109096
АТЫРАУ. 20 ДЕКАБРЯ - 11 человек попали в больницу в результате ДТП на трассе Доссор - Кульсары в Макатском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
18 декабря в 18.30 в ДЧС Атырауской области поступило сообщение о том, что в результате столкновения двух автомобилей произошло задымление одного из них.
Судя по предоставленным фотографиям, столкнулись "Фольксваген Шаран" и Ravon. ДТП произошло на трассе Доссор - Кульсары в Макатском районе в 18 километрах от поселка Доссор. По прибытию на место происшествия выяснилось, что автомобиль не загорелся", - пишет портал "Мой город".
Сотрудники трассового медико-спасательного пункта доставили в больницу поселка Доссор 11 пострадавших.