В Петропавловске на пешеходном переходе сбили двух школьников

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 ДЕКАБРЯ - Густой розовый дым в районе АО "УК ТМК" напугал жителей Усть-Каменогорска, а также близлежащих сел, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Клубы дыма в районе ТМК засняли на видео в Согре, сообщает Noks.kz

В ДЧС ВКО сообщали, что со стороны ТМК к ним никто не обращался.

В отделе охраны труда, окружающей среды и ЧС АО "УК ТМК" сообщили, что "на территории комбината никаких аварий не произошло. Комбинат работает в штатном режиме".

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в ходе брифинга в СЦК сообщил, что информация о возможной аварии на комбинате поступила в 12.00.

В 12.15 сотрудники департамента экологии выехали для проведения инструментальных замеров содержания вредных веществ в приземном слое на границе санитарно-защитной зоны, в результате проверки зафиксировано превышение установленной предельной концентрации хлора", - сказал Брекешев.

Он также сообщил, что департамент экологии инициировал внеплановую проверку.

В свою очередь, председатель комитета экологического регулирования и контроля Жолдасов Зулфухар отметил, что ведомство сразу же отреагировало.

На сегодня каких-то серьезных последствий пока не обнаружено. Поскольку ситуация уже локализована, то будем проверять источник, кто допустил это, и привлекать к ответственности", - сказал он.

АО "Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат" производит и реализует цветные металлы, попутную продукцию, товары народного потребления. Среди акционеров, по данным KASE, SPECIALTY METALS HOLDING COMPANY, NEW ASIA INVESTMENT GROUP LIMITED, METACAPITAL INVESTMENTS PTE. LTD, METAL RESOURCE & TECHNOLOGY PTE.LTD, NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD, АО "KOLUR HOLDING AG".