Два крупных пожара произошли в новогоднюю ночь в Таразе: эвакуировано около 200 человек
Фото: МЧС
Тараз. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе в новогоднюю ночь произошли возгорания в одном из многоэтажных домов и в ресторане, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
31 декабря в 22.18 в Таразе произошло возгорание балкона на пятом этаже с последующим распространением огня на всю площадь кровли пятиэтажного жилого дома. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу пожара. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое горение всей кровли", - проинформировали в МЧС.
Силами ДЧС Жамбылской области эвакуировано 100 человек, из них 30 детей. Для жильцов на базе специального пожарного автомобиля, а затем на базе расположенной рядом школы был организован пункт обогрева.
Пожар ликвидирован в 00.13 на предварительной площади 900 квадратных метров. В тушении участвовали 62 человека и 22 единицы техники.
Пострадавших нет. Причина устанавливается.
Кроме того, в городе Таразе по проспекту Жамбыла произошло загорание летника, пристроенного к двухэтажному зданию ресторана. Из ресторана эвакуировали около 100 человек. Оперативными мерами не допущено распространение огня на основное здание ресторана и рядом стоящую АЗС.
Пожар ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - уточнили в МЧС.
По информации ведомства, за прошедшие сутки 31 декабря силами МЧС Казахстана совершено 210 выезда, из них на пожары и случаи горения 91, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 119.
01.01.2026, 18:50 14886
В Таразе в связи с произошедшим в новогоднюю ночь пожаром объявлена чрезвычайная ситуация
Фото: акимат
Тараз. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе в связи с произошедшим в канун нового года пожаром в многоэтажном жилом доме №15 в микрорайоне Карасу (5) объявлена чрезвычайная ситуация объектового характера. Об этом сообщил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.
Глава региона сообщил, что для установления причин возгорания и определения объема причиненного ущерба создана специальная комиссия.
В связи с произошедшим объявлена чрезвычайная ситуация объектового характера. Ущерб будет рассчитан по каждой квартире, а восстановительные работы проведены в строгом соответствии с требованиями законодательства. Всем пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь", - сказал аким области.
В настоящее время подрядными организациями демонтируется поврежденное кровельное покрытие и начаты восстановительные работы.
Ремонт квартир будет осуществляться после завершения оценочных мероприятий профильной комиссией.
Аким области подчеркнул важность привлечения жильцов дома к работе комиссии по изучению последствий происшествия, а также поручил городским службам обеспечить своевременное и качественное выполнение поставленных задач.
Напомним, 31 декабря 2025 года в 22.18 на балконе дома произошло возгорание, после чего огонь распространился на кровлю. Силами департамента по чрезвычайным ситуациям были эвакуированы 100 человек, в том числе 30 детей. В 00.13 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
К ликвидации пожара были привлечены 62 человека личного состава и 22 единицы техники. Часть жильцов многоэтажного дома временно размещена в гостинице.
В соответствии с поручением акима области на месте происшествия работу продолжают заместитель акима области Алтай Али и аким города Тараза Бакытжан Орынбеков.
01.01.2026, 17:17 16876
Десятки людей погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии
Фото: РИА Новости, скриншот из видео в соцсетях
Женева. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Десятки человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Об этом заявил глава полиции кантона Вале Фредерик Гислер, сообщает РИА Новости.
Около сотни раненых и множество десятков погибших после пожара в баре на горнолыжном курорте в Швейцарии. Ведется работа по опознанию погибших", - сказал он.
Уточняется, что установить личности жертв сложно из-за тяжелых ожогов. Все пострадавшие получили серьезные травмы, их доставили в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха.
По словам представителя местной пожарной службы, причиной возгорания стала опрокинутая свеча. Посетители бара оказались заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека.
В МИД Казахстана заявили, что информация о пострадавших гражданах РК при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии не поступала.
По гражданам РК информация не поступала, данные перепроверяются", - сообщили корреспонденту агентства в МИД РК.
01.01.2026, 16:09 19836
В Кентау произошел взрыв газа в заведении общепита, погиб один человек
Фото: акимат Туркестанской области
Кентау. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кентау в заведении общественного питания произошел хлопок газо-воздушной смеси, сообщили в акимате Туркестанской области.
Сегодня ночью в городе Кентау Туркестанской области в заведении общественного питания, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома, произошел хлопок газо-воздушной смеси, после чего возник пожар", - проинформировали в акимате.
По данным ведомства, в результате происшествия погиб один человек, четыре человека были госпитализированы, из них двое находятся в реанимации.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров прибыл на место происшествия, провел совещание с ответственными службами и взял ситуацию под личный контроль. Создан оперативный штаб.
28.12.2025, 12:09 104516
В Астане пожар в трехэтажном здании тушат по повышенному рангу Дополнено
Фото: МЧС
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане пожар в трехэтажном здании на улице Ыкылас Дукенулы тушат по повышенному рангу, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Огнеборцы МЧС ликвидируют возгорание трехэтажном этажного здания (...) На месте спасатели работают по повышенному рангу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к приезду первых пожарных подразделений огнем были охвачены второй и третий этажи, произошло частичное обрушение кровли.
Дополнено 28.12.2025, 18.45
Пожар в трехэтажном здании на улице Ыкылас Дукенулы в Астане ликвидирован, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 800 квадратных метров", - добавили в МЧС.
Ранее в одной из многоэтажек Уральска прогремел взрыв.
27.12.2025, 19:14 126131
Тела трех пропавших туристов обнаружены в горах Алматы
Фото: МЧС РК
Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Тела трех мужчин, отправившихся в горы и переставших выходить на связь, обнаружили спасатели, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В районе пика Локомотив на высоте около 3 700 метров над уровнем моря спасателями обнаружены тела двух человек. Ранее в ходе поисково-спасательных работ был найден еще один погибший из этой же группы.
С момента поступления сообщения в районе плотины Мыңжылқи был развернут оперативный штаб. В поисковой операции были задействованы подразделения ДЧС города Алматы, службы спасения, РОСО МЧС РК, полиция, Федерация альпинизма и волонтеры. Для проведения воздушной разведки привлекался вертолет "Казавиаспас" МЧС.
Всего в поисково-спасательных работах участвовали около 80 человек, 12 единиц техники, 4 кинологических расчета и 4 беспилотных летательных аппарата.
Спасатели использовали беспилотные летательные аппараты, металлоискатели, поисковые щупы и шанцевый инструмент.
Из-за неблагоприятных погодных условий спуск тел осуществлялся пешим порядком до спасательного поста "Медео". Тела погибших переданы сотрудникам полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза. Родственникам оказывается психологическая помощь", - рассказали спасатели.
Трое мужчин отправились в горы 24 декабря и перестали выходить на связь. Об их пропаже заявила сестра одного из туристов.
26.12.2025, 16:25 159736
Рейс Фукок - Алматы вернулся в аэропорт из-за неисправности в самолете
Алматы. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет Air Astana, выполнявший 26 декабря рейс КС 162 Фукуок - Алматы, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
В пресс-службе авиакомпании уточнили, что неисправности выявлены в туалетной комнате.
Воздушное судно вылетело в 10.04 и благополучно приземлилось в 14.14 местного времени. В настоящее время идут работы по устранению неисправности.
Вылет рейса отложен до 27 декабря, 04.00 местного времени. Горячее питание и напитки были предоставлены. Авиакомпания занимается вопросами трансфера и размещения пассажиров в гостинице", - сказано в сообщении.
В Air Astana принесли извинения за задержку рейса.
Ранее в Алматы экстренно сел самолет авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Пекин. На борту скончался пассажир.
26.12.2025, 13:22 166116
Дети пострадали от пиротехники на юге Казахстана
Фото: Depositphotos
Туркестан. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области дети пострадали в результате использования пиротехники во дворе частного дома, сообщает пресс-служба Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК.
Состояние детей, пострадавших от пиротехники, стабильное, угрозы жизни нет. Инцидент произошел в результате использования запрещенного пиротехнического изделия во дворе частного дома. Дети были госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Однако данный случай подтверждает необходимость жесткого контроля за досугом несовершеннолетних", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что комитет на постоянной основе проводит информационно-разъяснительную работу.
Нами направлены официальные письма во все организации образования страны с требованием обеспечить максимальные меры безопасности и усилить профилактику в преддверии праздников. Однако эффективность этих мер невозможна без участия самих родителей (...) Мы призываем каждого родителя проявить максимальную бдительность. Не допускайте детей к опасным предметам. Праздник не должен обернуться трагедией", - добавили в ведомстве.
Ранее в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов разъяснил, какую пиротехнику можно использовать, а за какую грозит ответственность.
26.12.2025, 12:20 159701
В Алматы экстренно сел самолет авиакомпании Lufthansa
Фото: Depositphotos
Алматы. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы экстренно сел самолет Lufthansa LH 0722, летевший из Мюнхена в Пекин, сообщает Авиационная администрация Казахстана.
Стало плохо пассажиру рейса авиакомпании Lufthansa LH 0722, направлявшегося по маршруту Мюнхен - Пекин, он потерял сознание. Экипажем воздушного судна было принято решение о выполнении экстренной посадки в международном аэропорту Алматы. К самолету в оперативном порядке были направлены медицинская служба аэропорта и городская бригада скорой медицинской помощи. По прибытии медицинских работников было установлено, что пассажир скончался еще во время полета", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что борт был дозаправлен в Алматы и вылетел в аэропорт назначения.
В пресс-служба департамента полиции на транспорте также прокомментировали инцидент.
По данному факту линейным отделом полиции в аэропорту Алматы возбуждено уголовное дело. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность. Скоропостижно скончавшийся является гражданином иностранного государства. В настоящее время проводится расследование", - добавили в пресс-службе.
Рейс Air Astana совершил экстренную посадку в Актау из-за технической неисправности.
