Что происходит с театром имени Ауэзова в Алматы
Фото: скриншот из видео Instagram/reporterkz
Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Реконструкция Казахского национального театра драмы имени Мухтара Ауэзова в Алматы была начата в ноябре 2024 года, его планировали сдать в ноябре 2026 года. В настоящее время на объекте работы приостановлены из-за проблем с финансированием, сообщил депутат мажилиса Сергей Пономарев по итогам посещения объекта. Он отметил, что во время поездки в Алматы включил театр первым в список тревожных объектов.
В этом году театру имени Ауэзова исполняется 100 лет. Здание театра было построено в 1981 году, оно признано памятником архитектуры с уникальной 15-метровой люстрой, сделанной на заказ в Германии, "волшебным лесом" за кулисами, который дальше больше самого зала, сценой, оснащенной барабанным кругом для многослойных постановок, фойе, украшенным национальными орнаментами из разных пород дерева, фасадом облицованным ракушечником из Актау, а мрамором из Текели. Однако многие годы в театре не проводили ремонт, здание пришло в упадок. Начатая два года назад реконструкция компанией Bi group, которая обязалась все исторические элементы сохранить, уже год как заморожена. Требуемых 45 миллиардов тенге на реконструкцию в бюджете сейчас нет", - проинформировал Сергей Пономарев.
Он отметил, что сам принимал участие в строительстве театра.
Это огромное, сложнейшее здание, 30 500 квадратных метров. Ну и, конечно, цена реконструкции просто впечатляет: очень большая, 45 млрд тенге. Это после оптимизации", - сказал Сергей Пономарев.
По его словам, подрядчик в лице BI Group вложил порядка 7 млрд тенге, Министерство культуры не финансирует проект.
Депутат намерен по возращении в Астану поднять вопрос о завершении реконструкции объекта.
В Министерстве культуры и информации РК сообщили, что "работы по реконструкции объекта не приостановлены".
В настоящее время проект ожидает начала нового финансового года, после чего в установленном порядке будут выделены необходимые для продолжения работ средства. Ремонт объекта находится на постоянном контроле уполномоченных государственных органов. Реконструкция театра имени М. Ауэзова будет завершена в полном объеме с соблюдением всех требований к сохранению его исторической и культурной ценности", - заверили в ведомстве.
Стоит отметить, что реконструкция театра имени Ауэзова вызвала тревогу алматинцев. Жители города в соцсетях высказывали опасения, что после реконструкции здание превратится в безликий объект из стекла и бетона. В Министерстве культуры заявили, что театр сохранят в его историческом облике.
Общественники все чаще поднимают вопрос о необходимости системной охраны исторической застройки и сохранения оставшихся уникальных объектов, формирующих архитектурную идентичность Алматы.
За последние годы Алматы лишился ряда объектов, многие из которых имели не только архитектурную, но и культурную ценность.
Осенью прошлого года стало известно, что в городе снесли старинное строение стадиона "Медик".
Также в соцсетях поднялась волна возмущения в связи с тем, что взявшийся реконструировать гимназию № 56 подрядчик начал сносить портик здания. Алматинцы выразили опасения, что после реконструкции здание навсегда потеряет свой исторический архитектурный облик, как это произошло, к примеру, с Дворцом Республики, несмотря на заверения акимата, что "в процессе реконструкции здания карниз будет восстановлен в первоначальном архитектурном облике".
В сентябре стало известно, что в Алматы снесут старейший роддом.
Летом 2024 года в Алматы разгорелся скандал вокруг сноса еще одного исторического здания - дома школьников № 2. Власти города обещали на его месте построить новое здание. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически".
В начале 2025 года бывший аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района заявил, что историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей, будет снесено. Стоит отметить, что само здание не включено в список памятников архитектуры и истории местного или республиканского значения, но при этом получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма.
Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Архитектор и исследователь города Адильжан Псяев ранее в комментарии "Власти" выражал надежду, что здание отреставрируют, а не снесут.
Здание спортивной школы представляет собой ярчайший для Алматы пример авангардного архитектурного стиля - конструктивизма. Таких зданий в Алматы осталось очень немного, а тем более в таком хорошем визуальном состоянии... Очень хочется надеяться, что это уникальное для республики здание будет реставрировано и получит охранный статус. Подобные объекты имеют яркую туристическую привлекательность для Алматы, не обладающим большим количеством исторических зданий", - говорил он.
Ранее, в 2006 году, на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен, а на его месте строят очередной ЖК.