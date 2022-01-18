"С неба послал Бог": алматинку, попавшую под обстрел, спасли спецназовцы

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - По словам Шолпан Бегайдаровой, вечером на пересечении проспектов Назарбаева и Абая ее машина подверглась обстрелу. Девушка была ранена и стала просить помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В этот момент, будто с неба послал Бог, появились наши ребята - ОМОН или спецназ. Они меня быстро подхватили, поместили в микроавтобус. Там был парень, который меня держал за руку и приводил в сознание, разговаривал со мной. Он на казахском говорил, что я буду жить. Я не запомнила их лица, они были все в масках, в касках. Они появились в нужном месте в нужное время. Если бы не они, я бы мучительно умирала в машине", - рассказала Шолпан.
Как сообщает Polisia.kz, спасителями девушки оказались сотрудники полицейского спецназа. В телефонном разговоре командир службы сразу вспомнил этот факт.
Мы группой следовали по проспекту Абая в западном направлении и обратили внимание на скопление людей по другую сторону улицу. Сначала подумали, собрались мародеры и пытаются ограбить людей из автомобиля. Подойдя ближе, увидели девушку, которая была ранена, она лежала в своей машине, истекала кровью. В первую очередь, наложили жгут и остановили кровотечение. Медлить было нельзя. Мы не стали терять время и сами отвезли ее в ближайшую больницу. Все эти дни мы задавались вопросом, как она? Сегодня узнали, что девушку выписали из больницы, и она идет на поправку. Искренне рады. Желаем Шолпан скорейшего выздоровления и восстановления", - уточнил сотрудник полиции.
Как рассказал Шолпан, спецназовцы помогли вплоть до того, что закрыли дверь, поставили машину на сигнализацию.