В Капшагае молодые супруги совершили суицид

КАПШАГАЙ. 9 АПРЕЛЯ - Тела 22-летнего парня и 18-летней девушки обнаружены 8 апреля близ одной из городских АЗС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Тела потерпевших находились в подвешенном состоянии. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено, в связи с чем можно предположить, что супруги могли покончить с собой", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
В настоящее время выясняются все обстоятельства по факту. Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы. В интересах следствия более подробная информация не разглашается.
Ранее директор представительства общественного объединения "Казахстанский Медиа Альянс" в Нур-Султане Канат Сахариянов заявил, что Казахстан занимает передовые места по количеству суицидов среди как взрослого населения, так и подросткового. Все это свидетельствует о том, что государству и гражданскому обществу необходимо принимать меры.