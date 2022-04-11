Близ Алматы произошло землетрясение

АКТАУ. 11 АПРЕЛЯ - Ребенка сбили на пешеходном переходе в Актау, пострадавший находится в коме, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ребенок подключен к аппарату ИВЛ, сообщили в детской областной больнице, пишет Lada.kz

ДТП произошло во второй половине дня 10 апреля в 17-м микрорайоне, напротив ЖК "Green Park". Установлено, что 12-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Не затормозивший на "зебре" водитель Toyota Camry сбил его.

По данному факту ведется расследование.





У пострадавшего в результате наезда 12-летнего мальчика врачи диагностировали тяжелую открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом височной кости с переходом на основание черепа. Также зафиксирована острая эпидуральная гематома правого полушария, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени. Кроме этого, у него развилось массивное субарахноидальное кровоизлияние и пневмоцефалия. Он получил травматический шок, постгеморрагическую анемию тяжелой степени.

Его в срочном порядке прооперировали врачи. Операция длилась 1 час 20 минут. Специалистам понадобилось провести трепанацию черепа и удалить эпидуральную гематому. Мальчик находится в состоянии комы первой степени. Подключен к аппарату ИВЛ.