Пожар произошел на территории дачных обществ в Павлодарской области

Фото: ДЧС Павлодарской области
По данным ДЧС, в 13.12 поступило сообщение о возгорании на территории дачного общества "Восточный". Произошло загорание сухой травы, кустарников, деревьев, дачных домов и хозпостроек (площадь устанавливается). Тушение осложнено порывами ветра до 13 метров в секунду. Ликвидация в 16.42. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работали ДЧС - 18 сотрудников и 4 единицы техники.
В 13.59 поступило сообщение о возгорании на территории дачных обществ "Надежда" и "Северный". Произошло загорание сухой травы, кустарников, деревьев, дачных домов и хозпостроек. Площадь - 40 гектаров. Тушение осложнено порывами ветра до 13 метров в секунду. Локализации и ликвидации нет. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работают: ДЧС - 47 сотрудников и 12 единицы техники, МИО - 3 единицы техники", - проинформировали в департаменте.
В 14.54 на территории дачных обществ "Энтузиаст" и "Строитель" произошло загорание сухой травы, кустарников, деревьев, дачных домов и хозпостроек.
Площадь устанавливается. Тушение осложнено порывами ветра до 13 метров в секунду. Локализации и ликвидации нет. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работают: ДЧС - 12 сотрудников и 3 единицы техники, НГПС АО "Алюминий Казахстана" - 3 работника и 1 единица техники, МИО - 3 единицы техники", - добавили в ДЧС Павлодарской области.