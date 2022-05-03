В ВКО спасли четырехлетнего ребенка, застрявшего во фляге

Фото: скриншот из видео ДЧС ВКО в Instagram
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 МАЯ - В Усть-Каменогорске во дворе частного жилого дома ребенок 2018 года рождения залез во флягу и застрял, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в департаменте по ЧС Восточно-Казахстанской области, о том, что мальчику нужна помощь, сообщила его старшая сестра.
Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО сначала попытались аккуратно вытащить ребенка, но ножки его были зажаты. С помощью специальных инструментов профессионалы разрезали флягу и достали ребенка. Сейчас он в безопасности, в медицинской помощи не нуждается.
Такие спасательные операции происходят очень часто. Дети попадают в экстренные ситуации, когда родители недооценивают, насколько опасно оставлять их хотя бы на минуту без присмотра", - отметил старший инструктор-спасатель ДЧС ВКО Арнат Касенов.