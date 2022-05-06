В Алматы пожарные ликвидировали крупный пожар и предотвратили взрыв

Напомним, 4 мая в 20.10 силы и средства ДЧС города Алматы были направлены по повышенному рангу пожара на улице Ангарской, 97а. Открытым пламенем горела автоцистерна с переходом огня на две железнодорожные цистерны с ГСМ. Бала угроза распространения огня на расположенные рядом надземные резервуары.
Создалась угроза взрыва, личный состав работал с соблюдением мер безопасности в теплоотражательных костюмах. На месте создан оперативный штаб, поданы пожарные стволы на охлаждение горящего и соседних резервуаров, для ликвидации применялась пена", - уточнили в ДЧС Алматы.
Принятыми мерами в 21.20 достигнута локализация, пожар ликвидирован в 21.51.
Сообщается, что площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пожарным удалось предотвратить взрыв, отстоять от огня надземные резервуарный парк с ГСМ, состоящий из 10 резервуаров.
В ликвидации пожара были задействованы более 100 человек и порядка 30 единиц техники.