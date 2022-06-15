Провалился в септик: двухлетний ребенок погиб в Акмолинской области
14.06.2022, 16:15 12356
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В Акмолинской области двухлетний мальчик погиб, упав в уличный туалет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
14 июня около 11.30 дня в дежурную часть Буландинского РОП поступило телефонное сообщение жительницы одного из сел о том, что двухлетний сын, находясь во дворе частного жилого дома, по неосторожности упал в канализационный септик", - сообщает Polisia.kz.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы ОЧС, скорой медицинской помощи. К сожалению, ребенок скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.
Ранее в Туркестанской области спасли упавшего в туалетную яму годовалого малыша.
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Тело утонувшего в Иртыше студента из КНР нашли спасатели
15.06.2022, 13:27 711
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 15 ИЮНЯ - Тело 24-летнего гражданина КНР нашли в 11 километрах от места гибели в Павлодаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Утонувшего студента искали 4 дня. Вчера спасатели осматривали правый и левый берега Иртыша вниз по течению до села Жанаул, сообщает Pavlodarnews.kz.
В 17.42 в районе протоки Жалпак в 11 километрах от места происшествия спасатели извлекли из воды тело и транспортировали его на левый берег Иртыша. Погибшего передали сотрудникам полиции", - сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
11 июня 24-летний гражданин Китая вместе с компанией купался на центральном пляже. В 19.28 на пульт ДЧС сообщили, что парень утонул и его тело не могут найти.
После пожара на территории НГДУ-2 АО "Озенмунайгаз" найдено обгоревшее тело работника
15.06.2022, 12:32 2101
Фото: ДЧС Алматы
АКТАУ. 15 ИЮНЯ - После пожара на территории НГДУ-2 АО "Озенмунайгаз" найдено обгоревшее тело машиниста грузоподъемника, работника ТОО "Кезби", передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным lada.kz, на территории НГДУ-2 АО "Озенмунайгаз" произошло возгорание подъемной установки АПРС-40. Сообщается, что пожар начался 14 июня в 23.50, в 00.51 пожар ликвидирован.
На месте пожара обнаружено обгоревшее тело. Причина пожара устанавливается.
Погибший 1977 года рождения, уроженец села Бейнеу. Работал в ТОО "Кезби" машинистом грузоподъемника. Выезжали 15 сотрудников, три единицы спецтехники ДЧС, а также сотрудники отдела полиции Жанаозена, медики скорой помощи", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
Также происшествие прокомментировали в ТОО "Кезби".
В ночь с 14 на 15 июня на территории НГДУ-2, где услуги оказывает наше предприятие, произошло возгорание подъемного агрегата и устья скважины. Расследованием причин пожара и восстановлением картины произошедшего в данный момент занимаются правоохранительные и уполномоченные органы. Техника, использующаяся на этом объекте, 2014 года выпуска, имеет все необходимые сертификаты соответствия и т.д. На месте пожара было обнаружено тело нашего коллеги, машиниста грузоподъемника, 1977 года рождения", - сообщили представители компании.
Руководство ТОО "Кезби" выразило соболезнования родным погибшего, а также обещало взять на себя расходы по организации похорон.
Предприятие полностью берет на себя организацию похорон и обязуется оказывать материальную помощь семье погибшего" - добавили в компании.
В Кентау восьмилетний мальчик погиб, выпрыгнув из окна пятого этажа
15.06.2022, 10:05 3211
Фото: Кадр с видео
КЕНТАУ. 15 ИЮНЯ - В Кентау восьмилетний мальчик погиб, прыгнув с пятого этажа, испугавшись вспыхнувшего в квартире огня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Восьмилетний ребенок, видимо, пытался спастись и упал с огромной высоты. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался, сообщает телеканал КТК.
Десятилетняя сестра мальчика получила отравление угарным газом. Всю ночь провела под наблюдением врачей, и сегодня ее выписали.
По предварительной версии, причиной пожара мог стать мобильный телефон, стоявший на зарядке.
В местном акимате рассказали, что семье предоставят временное жилье и окажут помощь.
Акимат окажет помощь в ремонте крыши дома, а также в восстановлении сгоревших документов семьи. Кроме того, со стороны меценатов города будет оказана финансовая поддержка пострадавшим", - сообщила пресс-секретарь акимата Кентау Жанна Алимбай.
Посетителей ТРЦ в Алматы эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе
15.06.2022, 08:30 5071
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в торгово-развлекательном центре Moskva metropolitan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Администрация ТРЦ сообщила, что вчера вечером правоохранительные органы сообщили о поступлении звонка о заложенной бомбе в здании.
В результате охранной службой и правоохранительными органами была проведена эвакуация посетителей и арендаторов торгового центра.
После проверки правоохранительных органов установлено, что сообщение было ложным. ТЦ продолжил работу в штатном режиме.
Житель столицы спас мальчика во время шторма на Гребном канале
14.06.2022, 17:27 11351
Фото: telegram/astanovka98
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В столице во время шторма на Гребном канале 20-летний астанчанин спас подростка, перевернувшегося на байдарке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Молодой человек снимал из окна непогоду и увидел, как по каналу несет перевернутую байдарку, за которую держится мальчик. Видео спасения опубликовал Telegram-канал astanovka98.
Когда все разошлись по домам из-за шторма на Гребном канале, один астанчанин с балкона начал снимать дождь и бурю. И вдруг заметил человека на воде. Парень выбежал из дома в ливень, долго никого не мог найти, а потом услышал детский голос, просивший о помощи", - сообщает канал.
Мальчику удалось ухватиться за торчавший из воды камень и держаться за него и за байдарку, пока парень не вытащил его из воды.
Спасителя зовут Шахбек Есмаханов. Ему 20 лет, учится на программиста в КазУТБ в столице и профессионально занимается плаванием. В интервью журналистам он сообщил, что, несмотря на умение плавать, ему было очень страшно и он боялся утонуть, но делал все автоматически.
Хорошо, что все обошлось", - заключил парень.
В Семее пожарные спасли 16 детей во время пожара в многоэтажке
СЕМЕЙ. 14 ИЮНЯ - В Семее во время пожара в жилом девятиэтажном доме по улице Физкультурная пожарные спасли 16 детей, 31 жителя и эвакуировали 50 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пожарные спасли двоих детей 2006 и 2008 года рождений из сильно задымленного жилого помещения. С признаками отравления продуктами горения они были доставлены в медучреждение. Еще 31 житель, 14 из которых дети, спасены пожарными по лестничному маршу", - проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
Также сотрудниками службы пожаротушения эвакуировано 50 человек из опасной зоны, из них 15 детей.
Огонь ликвидирован на площади 32 квадратных метра. Всего в тушении было задействовано 40 человек личного состава и 10 единиц техники. Предварительная причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования", - добавили в департаменте.
СЕМЕЙ. 14 ИЮНЯ - В Семее в реке Иртыш 11 июня утонул подросток 2006 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
13 июня в 16 часов 30 минут в городе Семее на реке Иртыш силами спасателей ДЧС ВКО обнаружено и извлечено из воды тело утонувшего подростка, 2006 года рождения, который 11 июня утонул при купании в необорудованном месте", - сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.
Спасатели напоминают гражданам выбирать для купания только санкционированные пляжи, где проверено дно, нет сильного течения, дежурят медики и спасатели.
В Карагандинской области тяжелая инфекция косит скот
14.06.2022, 09:27 18691
КАРАГАНДА. 14 ИЮНЯ - Тяжелая инфекция косит скот в Карагандинской области. В Шетском районе уже погибли 76 коров и телят. Еще более 150 - под наблюдением, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Чтобы мясо больных животных не попало на прилавки, в поселке Акшокы выставлен санитарный пост, а туши сжигают в специальных печах, заверили ветеринары, сообщает телеканал "Астана".
Фермеры говорят, что буренки и молодняк погибли в считанные дни с одинаковыми симптомами - вялость, шаткая походка, высокая температура тела и отказ от еды.
Местные ветврачи предполагают, что это анаэробная инфекция. Так как поголовье не было привито.
Мы сразу подозреваем на инфекционное заболевание. Почему на анаэробы? Потому что там, если по плану, в этом селе мы должны провакцинировать 3 тысячи голов. А мы провакцинировали всего 25%. Потому что у нас вакцины не было. Украина поставляет нам вакцину, Россия поставляет нам вакцину. Диагностика с Украины идет. Плановая вакцинация - мы объем тоже не дополучили", - сказал глава управления ветеринарии региона Кайырбек Турсынбеков.
Распространению болезни могла способствовать сухая жаркая погода в степи, говорят специалисты. Потери сельчанам обещают возместить.
Вместе с тем ветеринары просят ускорить процесс закупа препаратов. В регионе не хватает более 350 тысяч доз вакцины против вирусной диареи и инфекционных болезней, рассказали чиновники.
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?