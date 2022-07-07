Руководство "Тенгизшевройл" выразило соболезнования семьям погибших работников

Фото: Instagram/atyrau_tjd
АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - ТОО "Тенгизшевройл" от имени руководства компании выразило соболезнования семьям погибших во время взрыва сотрудников на месторождении Тенгиз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пострадавшие сотрудники подрядной компании незамедлительно были доставлены в клинику ТШО. Они получают всю необходимую помощь. Соответствующие государственные органы были проинформированы о случившемся подрядными организациями в соответствии с законодательством РК", - сообщили в пресс-службе ТШО.
Руководство компании выразило искренние и глубокие соболезнования семьям погибших.
Напомним, сегодня на месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого пострадали три и погибли два сотрудника подрядных компаний.
О состоянии пострадавших работников рассказали врачи.
В связи с ЧП аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное совещание, на котором распорядился оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших работников.