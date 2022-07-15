Стали известны подробности отравления детей в Алматы

АЛМАТЫ. 13 ИЮЛЯ - В Алматы 17 детей экстренно доставили в больницу после травли насекомых в одной из гостиниц города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает "Хабар 24", при поступлении у них были жалобы на тошноту и слабость. После осмотра четверых госпитализировали.
Отмечается, что в Алматы дети прибыли из Павлодара для участия в спортивных соревнованиях.
В данный момент у нас находятся 4 детей с диагнозом острое ингаляционное отравление инсектицидами. На сегодня состояние средней степени тяжести, лечение получают по протоколу, самочувствие, уже можно сказать, не страдает. Лечение продолжено", - проинформировала заместитель главного врача Центра детской неотложной помощи Алматы Алуа Жексенова.