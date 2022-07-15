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Стали известны подробности отравления детей в Алматы

13.07.2022, 08:52 30521
АЛМАТЫ. 13 ИЮЛЯ - В Алматы 17 детей экстренно доставили в больницу после травли насекомых в одной из гостиниц города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает "Хабар 24", при поступлении у них были жалобы на тошноту и слабость. После осмотра четверых госпитализировали. 
 
Отмечается, что в Алматы дети прибыли из Павлодара для участия в спортивных соревнованиях. 
 

В данный момент у нас находятся 4 детей с диагнозом острое ингаляционное отравление инсектицидами. На сегодня состояние средней степени тяжести, лечение получают по протоколу, самочувствие, уже можно сказать, не страдает. Лечение продолжено", - проинформировала заместитель главного врача Центра детской неотложной помощи Алматы Алуа Жексенова.

 

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В Нур-Султане на мосту "Архар" произошел пожар

14.07.2022, 19:47 2441
В Нур-Султане на мосту "Архар" произошел пожар
Фото: Кадр видео
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Жители столицы засняли на видео пожар на левобережье, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ДЧС Нур-Султана, 14 июля в 16.27 пожарные подразделения ДЧС выехали на поступивший вызов. По прибытии было установлено, что на улице Сарайшык на опорах моста "Архар" происходит горение силового кабеля на площади 40 п. м. 
 
На место были вызваны сотрудники Акмолинской распределительной электросетевой компании для работы по обесточиванию электрических кабелей. 
 
После пожарные приступили к ликвидации возгорания. Пожар локализован в 17.54 и ликвидирован в 18.05. Жертв и пострадавших нет.
 
 

Сомнительная акция по продаже сахара в Жанаозене возмутила казахстанцев

14.07.2022, 18:28 3516
Сомнительная акция по продаже сахара в Жанаозене возмутила казахстанцев
Фото: instagram/azamat_sarsenbayev
ЖАНАОЗЕН. 14 ИЮЛЯ - Акция по продаже сахара, организованная в одном из магазинов Жанаозена, возмутила казахстанцев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сахар продают лишь тем, кто сделает покупку на 2000 тенге", - написал на своей странице в Instagram блогер Азамат Сарсенбаев.

 
При этом сахар, купленный по оптовой цене от 680 тенге, владелец продавал по 500 тенге за килограмм, сообщили в горакимате. 
 

По правилам акции каждый покупатель должен был совершить покупку на сумму свыше 2 тысяч тенге. Магазин посетили представители акимата и разъяснили предпринимателю раздел закона о защите прав потребителей. В результате владелец остановил акцию", - рассказали в пресс-службе акимата Жанаозена. 

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане цены на сахар за год выросли на 61%.
 
Несмотря на подорожание, найти сахар в магазинах становится все сложнее, а если дефицитный товар появляется на прилавках, его разбирают в считанные секунды, иногда дело не обходится без потасовок.
 
Так, по информации "Хабар24", в регионах РК сахар отпускают строго лимитировано, по 2-3 килограмма в одни руки, а цены за килограмм сахара варьируются от 630 тенге в Актобе до 800 тенге в Шымкенте и Костанае. Более того, к осени цены могут взлететь до 1 тысячи тенге за килограмм.
 
В Талдыкоргане очередь за "льготным" сахаром занимают с двух часов ночи, продукт реализуют по 435 тенге, но на руки выдают лишь по 2 килограмма.
 

В Алматинской области в результате ДТП погибла пенсионерка

14.07.2022, 12:04 10866
В Алматинской области в результате ДТП погибла пенсионерка
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - В Карасайском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 70-летняя женщина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, удалось установить скрывшегося с места ДТП водителя. Им оказался 22-летний житель соседнего района. 
 

Смертельный наезд на пешехода произошел на 36-м километре автодороги Алматы - Жандосов. На месте происшествия криминалисты обнаружили фрагмент от бампера "Мерседес Бенс". После просмотра камер видеонаблюдения был установлен госномер скрывшейся автомашины, принадлежавшей 22-летнему жителю Каргалы из соседнего Жамбылского района. Водитель успел поменять разбитое при столкновении лобовое стекло автомобиля, но не исправил поврежденный бампер. Сейчас автомашина помещена на спецстоянку для проведения необходимых экспертиз" - сообщили в отделе розыска УМПС Алматинской области.

 
Расследование по факту проводится по двум статьям уголовного законодательства - "Нарушение ПДД или эксплуатация ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Оставление места ДТП".
 

В Алматинской области дождевая вода затопила зоны отдыха

14.07.2022, 10:33 12726
В Алматинской области дождевая вода затопила зоны отдыха
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - В Уйгурском районе Алматинской области дождевая вода затопила дворы трех зон отдыха, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, 13 июля около 18.00 на 55-м километре автодороги Шонжы - Калжат в результате обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток высотой 5-10 сантиметров. 
 

В результате произошел перелив через проезжую часть автодороги с дальнейшим подтоплением дворовых территорий трех зон отдыха, подтоплений жилых помещений и зданий не зарегистрировано", - проинформировали в ДЧС Алматинской области. 

 
В данный момент осадки прекратились, уровень воды снизился, вода проходит в транзитном режиме. 

 

Смертельное ДТП с участием грузовика произошло на трассе Шымкент - Тараз

14.07.2022, 09:55 13481
Смертельное ДТП с участием грузовика произошло на трассе Шымкент - Тараз
Фото: Кадр с видео
ШЫМКЕНТ. 14 ИЮЛЯ - Легковой автомобиль на скорости столкнулся с грузовиком. От полученных травм водитель легковушки скончался, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Водитель Toyota Camry 70 столкнулся на скорости с грузовым автомобилем. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Пассажир иномарки и водитель грузового автомобиля госпитализированы, информирует портал Otyrar.kz.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".
 
Назначены экспертизы.

 

На Капшагае спасли гражданина Великобритании

14.07.2022, 09:28 14136
На Капшагае спасли гражданина Великобритании
Фото: Depositphotos
КОНАЕВ. 14 ИЮЛЯ - На Капшагайском водохранилище спасен гражданин Великобритании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

13 июля 2022 года в 18.55 силами спасателей оперативно-спасательного отряда города Конаева ДЧС Алматинской области при проведении патрулирования городского пляжа № 6 на Капшагайском водохранилище в 100 метрах от берега был спасен гражданин Великобритании 1973 года рождения, который попал на глубину и начал тонуть", - сообщили в областном ДЧС.

 
Спасатели эвакуировали мужчину на берег, в медицинской помощи он не нуждался.
 
ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде.

 

В Атырауской области поезд столкнулся с легковушкой

13.07.2022, 18:46 28641
Фото: ДЧС Атырауской области
АТЫРАУ. 13 ИЮЛЯ - 13 июля в 20 км от поселка Макат автомобиль Lada Granta, нарушив правила движения через железнодорожный переезд, столкнулся с товарным составом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате аварии 44-летний пассажир Lada Granta погиб на месте, а 23-летний водитель получил тяжелые травмы и доставлен в больницу, сообщает "АЖ".
 
Сотрудникам ДЧС пришлось извлекать из машины тело погибшего пассажира с помощью специального инструмента "Холматро".

 

ДТП в СКО: 7 человек пострадали, один погиб

13.07.2022, 17:54 30171
Фото: пресс-служба ДП СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 13 ИЮЛЯ - 12 июля около 19.30 на 473-м км республиканской автодороги Нур-Султан - Петропавловск возле села Бесколь произошло столкновение автомобилей Volkswagen Golf и Chevrolet Lanos, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате ДТП оба водителя и 6 пассажиров с различными травмами госпитализированы в медицинские учреждения, 64-летний пассажир Volkswagen Golf скончался в ЦРБ Кызылжарского района, сообщает пресс-служба ДП СКО.
 
Факт ДТП внесен в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначен ряд необходимых экспертиз. Проводится дознание.
 
За шесть месяцев на территории области зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых 191 человек получил ранения, 19 человек погибли.
 

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