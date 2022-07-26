Спасатели всю ночь искали потерявшегося в горах близ Алматы человека

Фото: Кадр с видео

АКТАУ. 26 ИЮЛЯ - 25 июля на видео попали трое детей, лазивших по краю бортика стены на десятом этаже высотного жилого здания, расположенного в микрорайоне 32Б, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После того как была сделана видеозапись с кадрами опасных игр детей на карнизе десятого этажа жилого комплекса Atakent, на место выехали сотрудники ювенальной полиции региона, сообщает " Лада ".

Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности по части 1 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях РК. Проведена профилактическая беседа с детьми, а также с родителями по недопущению подобных случаев.

Статья 127 КоАП РК - "Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию" влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.