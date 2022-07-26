Спасатели всю ночь искали потерявшегося в горах близ Алматы человека

Фото: РОСО
АЛМАТЫ. 25 ИЮЛЯ - 24 июля в 19.00 в дежурно-диспетчерское отделение РОСО поступило сообщение о том, что в Медеуском районе в урочище Кок-Жайляу потерялся мужчина 35 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Спасатели РОСО в количестве 7 человек выехали на поиски. В поисках участвовал том числе 1 кинологический расчет, сообщает пресс-служба РОСО.
Спасатели обследовали территорию в районе речки Батарейки, местность со стороны ущелья Просвещенец. Поиски усложнились наступлением темноты.
Поиски продолжались всю ночь до утра следующего дня. В 10.05 спасатели РОСО нашли потерявшегося туриста, оказали всю необходимую помощь, в том числе психологическую. Затем его спустили к санаторию "Просвещенец", к оперативной машине РОСО, чтобы довезти до безопасного места.