В Атырау начали расследование по факту смерти беременной женщины в больнице

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АТЫРАУ. 11 АВГУСТА - В Атырау начали расследование по факту смерти 32-летней беременной женщины в одной из больниц города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По факту смерти беременной женщины 1990 года рождения начато досудебное расследование по статье 317 Уголовного кодекса РК, то есть по ненадлежащему исполнению профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
Назначены соответствующие экспертизы. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.