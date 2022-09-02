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Два землетрясения зафиксировали сегодня сейсмологи на территории Китая

01.09.2022, 16:32 7476
Два землетрясения зафиксировали сегодня сейсмологи на территории Китая
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 1 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи сегодня зарегистрировали два землетрясения на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Первое из них произошло в 08.49 по алматинскому времени. 
 

Эпицентр землетрясения расположен в 259 км на юго-восток от Алматы на территории Китая", - сообщает сеть сейсмических станций МЧС РК. 

 
Энергетический класс землетрясения 9.0, магнитуда MPV 4.5., глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Второе землетрясение произошло в 10.34. Его эпицентр находился в 559 км на восток от Алматы, на территории Китая. 
 
Энергетический класс землетрясения 9.0., магнитуда MPV 4.2, глубина 25 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет. 
 

новости по теме

На трассе в ЗКО опрокинулся Matiz: водитель погиб, 11-летний ребенок госпитализирован

01.09.2022, 19:30 4646
На трассе в ЗКО опрокинулся Matiz: водитель погиб, 11-летний ребенок госпитализирован
Фото: портал Мой город
УРАЛЬСК. 1 СЕНТЯБРЯ - 31 августа на 446-м км трассы Самара - Шымкент 46-летний водитель Daewoo Matiz не справился с управлением и автомобиль опрокинулся, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате аварии водитель авто от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. 38-летнюю женщину и 11-летнего мальчика доставили в центральную больницу Сырымского района, сообщает портал "Мой город".
 
По информации управления здравоохранения ЗКО, у женщины диагностированы лишь ушибы, ее отпустили под амбулаторное наблюдение. Ребенок доставлен в областную детскую многопрофильную больницу. О его состоянии врачи расскажут позже.
 
Ведется досудебное расследование.
 

В Восточно-Казахстанской области застрелился депутат маслихата

01.09.2022, 15:26 8466
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 СЕНТЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области застрелился депутат маслихата. Полиция проводит расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В социальных сетях появилась информация о том, что 58-летний депутат маслихата Зайсанского района застрелился в собственном доме. В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области подтвердили эту информацию и сообщили, что по факту суицида 31 августа началось досудебное расследование, сообщает Noks.kz.
 

Проводится комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий. Назначены судебные экспертизы", - рассказали в пресс-службе ведомства.

 

В Петропавловске трое рабочих отравились парами при очистке водопроводных колодцев

01.09.2022, 10:28 11261
В Петропавловске трое рабочих отравились парами при очистке водопроводных колодцев
ПЕТРОПАВЛОВСК. 1 СЕНТЯБРЯ - В городе Петропавловске трое рабочих отравились парами при очистке водопроводных колодцев возле строительного объекта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает телеканал КТК, 31 августа в управление полиции Петропавловска поступило сообщение, что на одном из строительных объектов на улице Жамбыла обнаружены тела трех работников. 
 

Предварительно установлено, что при очистке водопроводных колодцев возле строительного объекта от испарений пострадали трое рабочих, 1994, 2002 и 2004 годов рождения. Один из них, 2002 года рождения, скончался на месте. Двое других пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения города", - проинформировали пресс-службе департамента полиции СКО. 

 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда). Назначены экспертизы. 
 
Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Также будет определена вина подрядных организаций по соблюдению требований производственной безопасности при выполнении работ. 
 

Шахтинск оказался без воды и света из-за пожара вблизи ТЭЦ

01.09.2022, 10:12 11826
КАРАГАНДА. 1 СЕНТЯБРЯ - Из-за крупного пожара вблизи ТЭЦ город Шахтинск пришлось обесточить и почти на целый день ограничить подачу воды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Горело 4 гектара сухой травы и камышей. На месте пожара спасатели обнаружили промышленные отходы, которые лежали там еще с 90-х. Среди мусора были и легковоспламеняющиеся вещества", - сообщает телеканал "КТК". 

 
По предварительным данным, возгорание началось именно на свалке. Бороться с огнем мешала сильная жара. 
 

В ликвидации пожара были задействованы 51 сотрудник департамента по ЧС Карагандинской области, 17 единиц техники. В результате пожара жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - проинформировал начальник ОЧС Шахтинска Мадияр Абдикаримов. 

 
Сразу после ликвидации электрики приступили к ремонту опоры. В городе начали подключать электричество.

 
 
Ранее сообщалось, что сухостой загорелся в горах Алматы, пожар тушат при помощи вертолетов. 
 

Угрожал взорвать газовый баллон и выпрыгнуть из окна: жителя Кокшетау госпитализировали в психдиспансер

31.08.2022, 20:29 22766
Угрожал взорвать газовый баллон и выпрыгнуть из окна: жителя Кокшетау госпитализировали в психдиспансер
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 31 АВГУСТА - 25 августа в управление полиции Кокшетау поступило сообщение о том, что 37-летний житель областного центра, возможно, находящийся в состоянии наркотического опьянения, закрылся в собственной квартире и не открывает родным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прибывшие на место происшествия полицейские в квартире жилого дома обнаружили мужчину, который угрожал взорвать газовый баллон или покончить с собой, бросившись с пятого этажа квартиры, сообщает Polisia.kz.
 
Сотрудники полиции эвакуировали жильцов подъезда. Пока полицейские отвлекали внимание мужчины, уже намеревавшегося выпрыгнуть из окна, сотрудники спецподразделений, проникнув в квартиру, схватили и втащили его обратно. 
 
В настоящее время досудебное расследование по данному факту продолжается и находится в производстве следователей УП Кокшетау. Задержанный мужчина помещен в психиатрический диспансер.
 

В Шахтинске в результате пожара пострадала опора ЛЭП

31.08.2022, 19:53 23626
В Шахтинске в результате пожара пострадала опора ЛЭП
Фото: ДЧС Карагандинской области
ШАХТИНСК. 31 АВГУСТА - 31 августа в 11.07 поступило сообщение о горении камыша, сухой травы и отложений промышленных отходов на общей ориентировочной площади 4 га вблизи ТЭЦ Шахтинска, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает ДЧС Карагандинской области, имелась угроза рядом расположенной подстанции и территории ТЭЦ. От высокой температуры повреждена металлическая опора ЛЭП. В результате было отключено электричество. 
 
Пожар ликвидирован 15.15. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.
 
На месте работали 48 человека и 16 единиц техники ДЧС Карагандинской области.
 
 

Машина скорой помощи опрокинулась в Усть-Каменогорске

31.08.2022, 18:51 24796
Машина скорой помощи опрокинулась в Усть-Каменогорске
Фото: предоставлено очевидцем
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 31 АВГУСТА - Столкновение двух авто случилось днем 31 августа на пересечении улиц Утепова и Жастар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Водитель "скорой", у которой были включены проблесковые маячки, но выключен специальный звуковой сигнал, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Мужчина не убедился в том, что водитель Nexia, выезжающего на перекресток, уступает дорогу, сообщает YK-news.kz.
 
В отношении водителя скорой помощи составлен административный протокол.
 

В Кокшетау пятилетний мальчик выпал из окна

31.08.2022, 17:53 24501
КОКШЕТАУ. 31 АВГУСТА - Факт падения ребенка из окна расследуют в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В управление полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение фельдшера скорой помощи о том, что 30 августа из окна 4-го этажа многоэтажного жилого дома, расположенного в областном центре, выпал 5-летний мальчик, сообщает Polisia.kz
 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. В рамках расследования полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. 
 
Напомним, 28 августа в Шымкенте ребенок выпал из окна многоэтажки с высоты третьего этажа.
 

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