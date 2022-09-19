Спрыгнувшего с моста мужчину спасли полицейские Атырау

АТЫРАУ. 18 СЕНТЯБРЯ - В Атырау двое полицейских спасли мужчину, спрыгнувшего с центрального моста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сообщается, что инцидент произошел 18 сентября около 2 часов ночи.
Сотрудники батальона патрульной полиции Арман Карабалиев и Меллат Абужанов заметили, что неизвестный мужчина спрыгнул с центрального моста. Они незамедлительно приступили к спасению", - информирует Polisia.kz.
Мужчине, который потерял сознание, полицейские оказали первую медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что полицейские Алматы спасли новорожденного из выгребной ямы.