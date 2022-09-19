Спрыгнувшего с моста мужчину спасли полицейские Атырау

ПАВЛОДАР. 19 СЕНТЯБРЯ - Дорожная авария, в которой погибли два ребенка, произошла 19 сентября около 00.20 на 59-м километре автодороги Кызылорда - Павлодар, между селами Достык и Торткудук Аксуского региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

31-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Noah (минивен), не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание авто в кювет. По данному факту проводится проверка", – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции уточнили, что в салоне автомашины находилось 11 пассажиров: шестеро детей и пятеро взрослых. Пассажиры приходятся друг другу родственниками.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние пассажиры 2016 года рождения и 2008 года рождения от полученных трав скончались на месте, информирует Polisia.kz

6 человек, в том числе трое несовершеннолетних, с травмами госпитализированы в больницу.



