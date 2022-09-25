В Астане тушат загоревшийся сухостой

Фото: ДЧС Астаны
АСТАНА. 24 СЕНТЯБРЯ - В Астане сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям тушат загоревшийся сухостой в районе юго-западного обхода столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Видео пожара опубликовали очевидцы в Telegram. На нем видно, как над трассой поднимается густой дым.
Ситуацию прокомментировали в ДЧС Астаны.
24 сентября в 11.32 подразделения ДЧС Астаны выехали на очередной вызов. По прибытии огнеборцев установлено, что горит сухостой в районе юго-западного обхода", - сообщили в департаменте.
В тушении пожара задействованы 35 человек личного состава и 7 единиц техники столичного ДЧС, а также 10 сотрудников и 10 поливомоечных машин акимата Астаны.
По данным очевидцев, огонь уже стихает.
Напомним, по данным Казгидромета, во многих регионах Казахстана сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.