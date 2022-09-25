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В Астане тушат загоревшийся сухостой

24.09.2022, 16:07 9711
В Астане тушат загоревшийся сухостой
Фото: ДЧС Астаны
АСТАНА. 24 СЕНТЯБРЯ - В Астане сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям тушат загоревшийся сухостой в районе юго-западного обхода столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео пожара опубликовали очевидцы в Telegram. На нем видно, как над трассой поднимается густой дым. 

Ситуацию прокомментировали в ДЧС Астаны.

24 сентября в 11.32 подразделения ДЧС Астаны выехали на очередной вызов. По прибытии огнеборцев установлено, что горит сухостой в районе юго-западного обхода", - сообщили в департаменте.

 
В тушении пожара задействованы 35 человек личного состава и 7 единиц техники столичного ДЧС, а также 10 сотрудников и 10 поливомоечных машин акимата Астаны.
 
По данным очевидцев, огонь уже стихает. 
 

Напомним, по данным Казгидромета, во многих регионах Казахстана сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. 
 

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Смерть студента в общежитии Шымкента: полиция арестовала подозреваемых

24.09.2022, 14:28 10756
Смерть студента в общежитии Шымкента: полиция арестовала подозреваемых
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 24 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте арестовали подозреваемых в убийстве студента первого курса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Сотрудниками полиции проводится расследование по статье 106, часть 3, УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенное преступной группой", - сообщает Polisia.kz.


Наказание по статье грозит лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
 

Ранее по делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно первичной справке судебно-медицинского эксперта, смерть наступила от асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей рвотными массами", - проинформировали в полиции.

 
Ранее сообщалось, что в общежитии одного из колледжей Шымкента скончался студент первого курса. По словам очевидцев, один из студентов ударил парня в грудь, а другой в плечо. В результате ему внезапно стало плохо. 
 

Три человека погибли в ДТП в Жетысуской области

24.09.2022, 12:53 11631
Три человека погибли в ДТП в Жетысуской области
Фото: Polisia,kz
ТАЛДЫКОРГАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Три человека стали жертвами дорожной аварии, произошедшей сегодня утром близ села Алмалы в Сарканском районе Жетысуской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За рулем пикапа Toyota Hilux находился 38-летний мужчина, который на 427-м километре автодороги Алматы - Оскемен не справился с управлением авто и допустил ее опрокидывание. На месте происшествия скончались три человека. Сам водитель и 48-летний пассажир госпитализированы с различными травмами в районную больницу", - сообщает Polisia.kz

 
Полиция проводит расследование происшествия. 
 

В Павлодаре 15 школьников попали в больницу из-за распыленного газового баллончика

23.09.2022, 13:31 20446
В Павлодаре 15 школьников попали в больницу из-за распыленного газового баллончика
ПАВЛОДАР. 23 СЕНТЯБРЯ - Пятнадцать школьников госпитализировали в одной из пригородных школ Павлодара из-за распыленного перцового баллончика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На месте работают медики, полиция и ЧС", - сообщает Pavlodarnews

 
Сообщение диспетчеру "101" о том, что в СОШ № 33 поселка Ленинский неизвестные распылили перцовый баллончик в коридоре второго этажа, поступило сегодня около 11.00.
 

Из здания школы эвакуировали 672 учащихся, в детскую областную больницу госпитализировали 15 школьников. На месте находятся две кареты скорой помощи, сотрудники полиции и управление по чрезвычайным ситуациям Павлодара", - сообщил заместитель начальника УЧС Павлодара Тлекжан Галямов. 

 
Устанавливаются все обстоятельства ЧП.
 

В Алматинской области "заминировали" две школы

22.09.2022, 20:48 30716
КОНАЕВ. 22 СЕНТЯБРЯ - 22 сентября на пульт дежурной части управления полиции Илийского района поступило сообщение о взрывных устройствах в зданиях двух школ в селе Отеген батыр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На место были направлены силы и средства оперативных служб района. В настоящее время территория школ оцеплена, проведена полная эвакуация детей и педагогов, проводятся мероприятия согласно алгоритму, сообщает пресс-служба акимата Илийского района. 
 
Жителей села Отеген батыр просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике.
 
21 сентября полицейские нашли автора сообщения о том, что в одной из павлодарских школ якобы находятся террористы. Подозреваемым оказался несовершеннолетний.
 
19 сентября замначальника департамента по противодействию экстремизму Дархан Разуев сообщил, что в Казахстане участились случаи лжеминирования крупных торговых центров, аэропортов, школ в Астане, Алматы и других городах страны.
 

В Уральске мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна многоэтажки

22.09.2022, 20:29 31411
УРАЛЬСК. 22 СЕНТЯБРЯ - Трагедия произошла в четверг, 22 сентября, в 15.00 в поселке Зачаганск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мужчина 1996 года рождения "покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна многоэтажки в поселке Зачаганск, сообщает портал "Мой город". 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".
 
В рамках расследования назначен ряд экспертиз.
 

Более тысячи учащихся эвакуировали в Павлодаре из-за очередного сообщения о минировании

21.09.2022, 16:22 52531
Более тысячи учащихся эвакуировали в Павлодаре из-за очередного сообщения о минировании
Фото: кадр из видео
ПАВЛОДАР. 21 СЕНТЯБРЯ - В Павлодаре из-за очередного сообщения о минировании школы пришлось эвакуировать более тысячи учащихся и 83 сотрудника учебного заведения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня снова поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в полицию Павлодара. 1048 учащихся и 83 сотрудника школы № 22 эвакуировали. Взрывное устройство не обнаружено", - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров. 

 
Это уже второе сообщение о минировании в Павлодаре на этой неделе. Сегодня в Павлодаре задержали 38-летнего лжетеррориста, который вчера сообщил о минировании жилого дома. 
 

Установлено, что подозреваемый проживает на съемной квартире в областном центре. С его слов, 20 сентября он поругался с девушкой и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил "пошутить", - сообщили в областном ДП. 

 
В полиции напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовным правонарушением, влечет за собой уголовную ответственность, и наказывается лишением свободы сроком до 5 лет.

 

Причиной экстренной остановки поезда стал пожар в вагоне

21.09.2022, 13:08 59901
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - В АО "НК "КТЖ" назвали причину экстренной остановки поезда Алматы - Петропавловск на перегоне Мырза - Шокай участка Караганды - Астана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Движение поезда остановлено из-за возгорания в техническом вагоне, расположенном в конце состава, сообщили в нацкомпании.
 

Согласно должностным инструкциям работников поездных бригад в целях обеспечения безопасности проводилась эвакуация 50 пассажиров с пяти хвостовых вагонов в головные (37 пассажиров перемещены внутри состава, 13 человек - через улицу). После чего все пассажиры вагонов находились в составе поезда", - говорится в сообщении.

 
На место происшествия прибыл пожарный поезд со станции Караганды, пожар локализован. Пострадавших нет. 
 
Для проведения расследования создана комиссия АО "НК "КТЖ".        

Ранее сообщалось, что 21 сентября, в 4.27 пассажирский поезд № 105 сообщением Алматы - Петропавловск произвел экстренную остановку на участке Караганда - Астана из-за неисправности технического вагона.
 

Поезд Алматы - Петропавловск экстренно остановлен из-за неисправности

21.09.2022, 11:17 60661
Поезд Алматы - Петропавловск экстренно остановлен из-за неисправности
АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - Сегодня, 21 сентября, в 4.27 пассажирский поезд № 105 сообщением Алматы - Петропавловск произвел экстренную остановку на участке Караганда - Астана из-за неисправности технического вагона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы АО "НК "КТЖ", количество пассажиров в экстренно остановленном поезде - 184. Жертв и пострадавших нет.
 
АО "Пассажирские перевозки" занимается вопросами организации отправки пассажиров остановленного состава до мест назначения согласно проездным документам. 

 
Пассажиры данного поезда с перегона Мырза-Шокай до станции Астана рассажены на поезд № 3/4 Алматы - Нурсултан-Нурлы жол.
 
Для вывоза пассажиров, следовавших до станций "Курорт Боровое", Кокшетау и Петропавловск, со станции Астана до станции Петропавловск организован отдельный состав из стандартных вагонов (4 купейных вагона).
 

Поезд № 105/106 Алматы-2 - Петропавловск отменяется на 2 рейса до 26 сентября", - проинформировали в организации.

 
Состав КЗ-03 с неисправным техническим вагоном будет доставлен на ПТО "Тальго" станции Астана для замены на технический вагон, находящийся в резерве, и проведения технического осмотра всех вагонов в составе.
 

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