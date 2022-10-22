Зарядное устройство взорвалось у пассажира в аэропорту Алматы

Петропавловск. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Водителя большегруза, находящегося в состоянии наркотического опьянения, задержали на автодороге Челябинск - Новосибирск.

Глубокой ночью на территории района Магжана Жумабаева СКО один из водителей обратился в полицию, сообщив, что опасается совершить обгон КамАЗа, который, возможно, управляется нетрезвым человеком. На сигнал оперативно отреагировал экипаж батальона патрульной полиции ДП СКО. На 611-м километре автодороги республиканского значения большегруз был остановлен", - сообщает Polisia.kz .

По данным полицейских, запах алкоголя отсутствовал, однако поведение водителя вызвало подозрение. Мужчина не хотел проходить медосвидетельствование, объясняя свое состояние недосыпанием. Стражи правопорядка доставили его в наркологический диспансер.

Опасения подтвердились: многотонным транспортным средством с грузом бетонных конструкций управлял человек, находившийся в состоянии опьянения, вызванного употреблением синтетических наркотиков", - рассказали в полиции.

В отношении водителя, 41-летнего жителя Костанайской области, собран материал по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях", - сообщил замначальника управления МПС ДП СКО подполковник полиции Григорий Тыш.

Решением суда за управление в нетрезвом виде водителю назначен административный арест сроком на 15 суток и лишение права управления на 7 лет.

По данным полиции, за последние 4 дня на дорогах области в рамках областного оперативно-профилактического мероприятия "Пьяный водитель" остановлено 23 автомобилиста, находившихся в состоянии опьянения. Всего с начала года в СКО привлечено к ответственности 875 нетрезвых водителей.