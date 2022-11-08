Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана

Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы на пересечении улиц Толе би и Абылай хана столкнулись два пассажирских автобуса.

По словам очевидцев, после столкновения автобусы влетели в парк на пересечении Толе би - Абылай хана. Среди пассажиров много пострадавших", - информирует телеграм-канал Аlmaty_kris_p.

Сообщается, что на месте работают шесть бригад скорой помощи. Подробности выясняются.





В департаменте полиции города Алматы заявили, что в результате столкновения двух автобусов один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали.





Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены экспертизы.



