Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана

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Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY
- Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку "АрселорМиттал Темиртау" в связи с регулярными авариями на предприятии, в которых гибнут люди, сообщает "БОРТ№1"
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К большому сожалению, аварии на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" приобрели частый, можно сказать, системный характер. Это уже вторая трагедия с летальным исходом в текущем году. С 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 наших граждан", - подчеркнул президент.
Он отметил, что, несмотря на неоднократные предупреждения и предписания государственных органов, ситуация не становится лучше.
В этой связи придется принять безотлагательные жесткие меры, о чем я предупреждал в недавнем выступлении в Караганде. Нужно провести комплексную проверку предприятия, в том числе на соответствие требованиям безопасности труда и всем экологическим нормам. Важно определить, достаточны ли инвестиции собственника в поддержание технического состояния комбината и его модернизацию. Возможно, к этой работе следует привлечь международную компанию, которая даст объективную оценку положения дел на заводе. Необходимо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторились. Здоровье и жизнь наших граждан - это самое главное", - заявил президент.
Он также добавил, что в Мангистауской области часто возникают трудовые конфликты, решать которые должны профсоюзы.
Мы все только выиграем, если у нас будет сформировано сильное гражданское общество. Защита прав человека, в том числе трудовых, всегда должна быть в центре внимания", - подчеркнул глава государства.
По его словам, трудовые споры должны разрешаться не на площадях и улицах, а за столом переговоров, это единственный верный путь.
Главная задача - урегулировать разногласия работодателя и работников и привести стороны к общей позиции с учетом их возможностей и интересов. Заработная плата каждого человека должна соответствовать его трудовому вкладу. Только люди, знающие цену труду, становятся трудолюбивой нацией. Это для меня аксиома", - резюмировал президент.