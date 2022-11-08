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В Актобе женщина пыталась свести счеты с жизнью на ж/д мосту

07.11.2022, 18:58 15516
В Актобе женщина пыталась свести счеты с жизнью на ж/д мосту
Фото: Polisia.kz
Актобе. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Днем 6 ноября в транспортную полицию на станции Актобе от патрульных полицейских поступило сообщение о том, что на переходном мосту стоит женщина, которая пыталась свести счеты с жизнью, сбросившись с железнодорожного моста, расположенного на перроне станции, сообщает Polisia.kz.
 
Прибывшим на место полицейским удалось отговорить женщину от необдуманного поступка. В отделе полиции женщину успокоили, провели беседу, также ей была оказана первая медицинская и морально-психологическая помощь. Ею оказалась жительница Актюбинской области.
 
В настоящее время по данному факту проводится расследование.
 

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В Алматы столкнулись два автобуса

08.11.2022, 15:11 2511
Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P
Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы на пересечении улиц Толе би и Абылай хана столкнулись два пассажирских автобуса.
 

По словам очевидцев, после столкновения автобусы влетели в парк на пересечении Толе би - Абылай хана. Среди пассажиров много пострадавших", - информирует телеграм-канал Аlmaty_kris_p.

 
Сообщается, что на месте работают шесть бригад скорой помощи. Подробности выясняются.

По данным Polisia.kz, в результате столкновения двух автобусов один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали.  

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены экспертизы.

 

В Туркестанской области из-за обильных осадков затопило более 20 дворов

08.11.2022, 10:23 5226
В Туркестанской области из-за обильных осадков затопило более 20 дворов
Фото: МЧС РК
Туркестан. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с обильными дождевыми осадками в Толебийском районе Туркестанской области произошло подтопление более 20 частных дворовых территорий.
 

7 ноября с 17.30 в Туркестанской области прошли непрерывные осадки в виде дождя. Из-за природных явлений во дворе частного детского сада и 25 дворовых территорий частного сектора в Толебийском районе области произошло подтопление", - сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов.

 
По его словам, сформирована и задействована специальная мобильная группа спасателей. Ситуация находится на контроле акимата и департамента по ЧС Туркестанской области.
 
Проводятся работы по откачке воды и укладке мешкотары с инертным материалом. Уже уложено порядка 500 мешков в местах скопления воды. Оказывается адресная помощь. Работы превентивного характера продолжаются.
 
Между тем, по информации синоптиков, 8 ноября в регионе снова ожидаются сильные осадки.
 

Пожар в Алматы: 20 человек эвакуировали из ресторана

07.11.2022, 20:55 13131
Пожар в Алматы: 20 человек эвакуировали из ресторана
Фото: instagram/almaty_tjd
Алматы. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 7 ноября в 18.45 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Медеуский район, сообщает пресс-служба ДЧС города.
 
Открытым пламенем горела кровля пятиэтажного административного здания. Создалась угроза распространения огня на примыкающее двухэтажное здание ресторана.
 
В ходе тушения пожара эвакуировано 20 посетителей ресторана. Создано два боевых участка тушения пожара, введены пожарные стволы, развернута пожарная автолестница АКТП - 90 метров.
 
Пожар локализован за 11 минут. Полностью ликвидирован в 19.25 на общей площади 50 кв. м.
 
Удалось отстоять ресторан от огня. Жертв и пострадавших нет.
 
В тушении пожара было задействовано 9 единиц техники и 32 человек личного состава.

 

В Талдыкоргане на стройке погиб рабочий-иностранец

07.11.2022, 19:52 14721
Талдыкорган. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 6 ноября на одном из строительных объектов погиб рабочий. Выяснилось, что 24-летний парень разбился насмерть, упав по своей неосторожности с четвертого этажа строящегося здания, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Погибший оказался иностранцем, приехавшим из соседней страны в качестве трудового мигранта.
 
Полиция инициировала по факту досудебное расследование, предусмотренное статьей 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ).
 

Корейская сторона полностью покрыла все расходы по доставке тела погибшей в Сеуле казахстанки на родину

07.11.2022, 18:35 16151
Корейская сторона полностью покрыла все расходы по доставке тела погибшей в Сеуле казахстанки на родину
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Все расходы по доставке тела погибшей в Сеуле казахстанки до города Актобе взяла на себя корейская сторона. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
 

Наше посольство в Сеуле сделало все, что возможно. На следующий же день были проведены переговоры с корейской стороны, с Министерством иностранных дел Кореи. Представители договорились о том, что все расходы по доставке тела в Казахстан, вплоть до города Актобе, корейская сторона понесет самостоятельно. 3 ноября тело было доставлено в Алматы, 4 ноября - уже в город Актобе", - сказал Айбек Смадияров.

 
Он сообщил, что, к сожалению, была группа недобросовестных людей, которые на этой смерти пытались заработать и объявляли сборы средств в социальных сетях.
 
Напомним, в районе Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празднования Хэллоуина. В результате происшествия погибло более 155 и пострадали порядка 80 человек. В результате давки погибла казахстанская студентка.
 

Токаев о гибели людей на "АрселорМиттал": Нужно провести комплексную проверку предприятия

07.11.2022, 14:02 20881
Токаев о гибели людей на "АрселорМиттал": Нужно провести комплексную проверку предприятия
Фото: Depositphotos
Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку "АрселорМиттал Темиртау" в связи с регулярными авариями на предприятии, в которых гибнут люди, сообщает "БОРТ№1".

К большому сожалению, аварии на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" приобрели частый, можно сказать, системный характер. Это уже вторая трагедия с летальным исходом в текущем году. С 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 наших граждан", - подчеркнул президент.

 
Он отметил, что, несмотря на неоднократные предупреждения и предписания государственных органов, ситуация не становится лучше.
 

В этой связи придется принять безотлагательные жесткие меры, о чем я предупреждал в недавнем выступлении в Караганде. Нужно провести комплексную проверку предприятия, в том числе на соответствие требованиям безопасности труда и всем экологическим нормам. Важно определить, достаточны ли инвестиции собственника в поддержание технического состояния комбината и его модернизацию. Возможно, к этой работе следует привлечь международную компанию, которая даст объективную оценку положения дел на заводе. Необходимо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторились. Здоровье и жизнь наших граждан - это самое главное", - заявил президент.

 
Он также добавил, что в Мангистауской области часто возникают трудовые конфликты, решать которые должны профсоюзы.
 

Мы все только выиграем, если у нас будет сформировано сильное гражданское общество. Защита прав человека, в том числе трудовых, всегда должна быть в центре внимания", - подчеркнул глава государства.

 
По его словам, трудовые споры должны разрешаться не на площадях и улицах, а за столом переговоров, это единственный верный путь.
 

Главная задача - урегулировать разногласия работодателя и работников и привести стороны к общей позиции с учетом их возможностей и интересов. Заработная плата каждого человека должна соответствовать его трудовому вкладу. Только люди, знающие цену труду, становятся трудолюбивой нацией. Это для меня аксиома", - резюмировал президент.

 

В Минэнерго прокомментировали аварию на Риддерской ТЭЦ

07.11.2022, 10:32 23911
В Минэнерго прокомментировали аварию на Риддерской ТЭЦ
Фото: Кадр с видео
Риддер. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации местного масштаба организованы ремонтно-восстановительные работы с привлечением энергетиков региона, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК

7 ноября в 3.40 на Риддерской ТЭЦ включен в работу котел № 2, готовится к растопке котел № 1. Температура подачи в тепловых сетях составляет: по графику - 70°С, по факту снижена до 30°С . 3 ноября 2022 года на Риддерской ТЭЦ остановлен котел № 3 для проведения работ по расшлаковке. 4 ноября остановлен котел № 2, 6 ноября был остановлен котел № 1 для устранения дефектов по вспомогательному оборудованию и котел № 6 для устранения дефектов поверхности нагрева", - проинформировали в ведомстве.


В созданный под руководством акима Восточно-Казахстанской области оперативный штаб по аварийной ситуации на АО «Риддер ТЭЦ» также вошли представители территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

В настоящее время в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации местного масштаба организованы ремонтно-восстановительные работы с привлечением энергетиков региона: Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, также осуществляется оперативное пополнение запасов мазута", - рассказали в пресс-службе.


Как сообщалось ранее, в Риддере объявлен режим ЧС из-за аварии на местной ТЭЦ. 22 тысячи жителей города остались без тепла.


 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана

07.11.2022, 09:55 24411
Алматы. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 7 ноября в 09.25 зарегистрировано землетрясение на территории Афганистана магнитудой 5,6.
 
Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в 767 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11,6. Магнитуда MPV 5,6. Координаты эпицентра 37,76° с.ш. 71,34° в.д. Глубина 30 км.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Напомним, вчера казахстанскими сейсмологами были зарегистрированы два землетрясения.
 

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