В Актобе женщина пыталась свести счеты с жизнью на ж/д мосту

Фото: Polisia.kz

Актобе. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Днем 6 ноября в транспортную полицию на станции Актобе от патрульных полицейских поступило сообщение о том, что на переходном мосту стоит женщина, которая пыталась свести счеты с жизнью, сбросившись с железнодорожного моста, расположенного на перроне станции, сообщает Polisia.kz.

Прибывшим на место полицейским удалось отговорить женщину от необдуманного поступка. В отделе полиции женщину успокоили, провели беседу, также ей была оказана первая медицинская и морально-психологическая помощь. Ею оказалась жительница Актюбинской области.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.