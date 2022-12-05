Жители поселка Саты в Алматинской области ощутили землетрясение

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Ведутся работы по восстановлению стояков и батарей

Экибастуз. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук сообщил, что в городе восстановлены внутриквартальные сети, тепловые узлы.





На тепловые узлы всех домов в подвалах подан теплоноситель. Проделан огромный объем работы. Восстановлены внутриквартальные сети, тепловые узлы. Сейчас восстанавливаются стояки и батареи. К сожалению, в некоторых домах КСК неправильно произвели слив системы отопления и поэтому в таких домах приходится менять большое количество батарей и стояков, потому что система разморозилась", - сказал Олег Крук.





Напомним, в социальных сетях распространяется видео, на котором жительница Экибастуза просит казахстанцев о помощи. По словам автора ролика, городу не нужны обогреватели, а нужны человеческие ресурсы.





Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.





30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.





Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.





Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.





В четверг первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.





Последствия крупнейшей аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.