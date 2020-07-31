Система Orphus

Алматинские полицейские задержали водителя, допустившего наезд на мужчину с годовалым ребенком

30.07.2020, 20:26 5806
Алматинские полицейские задержали водителя, допустившего наезд на мужчину с годовалым ребенком
Алматы. 30 июля. Kazakhstan Today -Сотрудники управления полиции Бостандыкского района по факту наезда на двух пешеходов и ДТП ведут расследование. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных пешеходами, передает Kazakhstan Today. 

Напомним, в Алматы пьяный пожилой водитель сбил мужчину и годовалого ребенка, протащил и ударил об наружный блок кондиционера, далее сдал назад и сделал это еще раз, позже попытался скрыться с места ДТП. На улице Джандосова, не доезжая до улицы Навои, водитель ударил еще две машины. 

Как сообщает Polisia.kz, за вождение в нетрезвом виде он лишен водительских прав на восемь лет. Кроме того, решением специализированного межрайонного административного суда Алматы автовладелец подвергнут административному аресту сроком на 20 суток. В ведомстве подчеркнули, что это мера только за управление машиной в нетрезвом виде. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая