Алматинские полицейские задержали водителя, допустившего наезд на мужчину с годовалым ребенком

Алматы. 30 июля. Kazakhstan Today -Сотрудники управления полиции Бостандыкского района по факту наезда на двух пешеходов и ДТП ведут расследование. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных пешеходами, передает Kazakhstan Today.

Напомним , в Алматы пьяный пожилой водитель сбил мужчину и годовалого ребенка, протащил и ударил об наружный блок кондиционера, далее сдал назад и сделал это еще раз, позже попытался скрыться с места ДТП. На улице Джандосова, не доезжая до улицы Навои, водитель ударил еще две машины.





Как сообщает Polisia.kz , за вождение в нетрезвом виде он лишен водительских прав на восемь лет. Кроме того, решением специализированного межрайонного административного суда Алматы автовладелец подвергнут административному аресту сроком на 20 суток. В ведомстве подчеркнули, что это мера только за управление машиной в нетрезвом виде.

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