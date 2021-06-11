Авария на трассе Уральск - Аксай: погиб полицейский

УРАЛЬСК. 10 ИЮНЯ - 28-летний сотрудник полиции стал жертвой ДТП в Западно-Казахстанской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Опрокидывание автомобиля марки ВАЗ-2110, за рулем которого находился полицейский, произошло на 25-м километре трассы Уральск - Аксай 9 июня, в 19.45", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области.

28-летний сотрудник областного батальона патрульной полиции не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП от полученных травм он скончался в больнице. В его машине находились два пассажира, которые не пострадали, сообщает Mgorod.kz

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", в рамках которого назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что на трассе Бурлин - Аксай в аварии с участием трех автомобилей погибли два человека

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