17.04.2024, 09:57 60241
Автобус упал в воронку: суд установил 100-процентную вину компании "Майкаинзолото"
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд установил 100-процентную вину компании "Майкаинзолото" в несчастном случае с автобусом, сообщает "Павлодар-онлайн".
Напомним, трагический случай на руднике произошел в ночь на 4 января. Автобус с горноспасателями провалился под землю. Внутри находились четыре человека, двое так и не были найдены.
Ранее комиссия, занимавшаяся расследованием несчастного случая, пришла к выводу, что вина полностью лежит на работодателе. "Майкаинзолото" попыталась оспорить это решение через суд. Предприятие свою вину отрицает.
Судом установлено, что причинами группового несчастного случая стали ненадлежащий контроль за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО "Майкаинзолото", ненадлежащий контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков. Отсутствовали (не разрабатывались) проекты на отработку выемочных единиц при отработке рудного тела, пишет "Павлодар-онлайн".
Это подтверждают материалы расследования, в том числе заключения экспертных организаций и подкомиссий.
Несчастный случай произошел в рабочее время при выполнении трудовых обязанностей работников ТОО "РЦШ ПВАСС". Исходя из причин несчастного случая, вызванного действиями (бездействием) ответственных лиц АО "Майкаинзолото", признана 100% вина истца. В связи с этим судом в удовлетворении иска к Комитету труда и Комитету промышленной безопасности МЧС отказано. Иск к Комитету промышленной безопасности МЧС заявлен как к ненадлежащему лицу", - сообщили в специализированном межрайонном административном суде города Астаны.
Решение еще не вступило в законную силу.
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18.04.2024, 18:59 7081
Паводки в Казахстане: в эвакопунктах остаются 8 914 человек
Фото: МЧС РК
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодня с начала паводка спасено и эвакуировано 117 800 человек, из них 43 931 детей. Благодаря проведенным противопаводковым мероприятиям вернулись в свои дома 19 071 человек. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В эвакопунктах остаются 8 914 человек, из них 4 019 детей. Отведена вода из 4 237 жилых домов и 2 698 дворовых территорий. Откачано свыше 10,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 3,2 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала.
Остаются подтопленными 6 046 частных жилых домов и 1 130 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.
Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 44 121 человек и 4 610 единиц техники, 858 водооткачивающих средств, 339 плавательных средств, 16 воздушных судов, а также активное участие принимают волонтеры.
Из-за угрозы подтопления в селах Тимирязево Тимирязевского района, селах Соколовка, Барневка, Долматова Кызылжарскогорайона, в микрорайонах Подгора, Кожевенный, поселке Заречный Северо-Казахстанской области, селе Львовское Жаркаинского района Акмолинской области, селах Куйылыс и Нура Иргизского района Актюбинской области, селах Каратобе и Жалпактал Каратобинского и Казталовского районов, с дачных массивов Уральска, села Байтурсынова Джангельдинского района Костанайской области заблаговременно эвакуировано и переправлено 2 475 жителей.
18.04.2024, 17:30 8811
Оплывина сошла на территории стройки в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Оплывина сошла на территории стройки в Медеуском районе города Алматы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Из-за выпадения осадков в виде дождя и переувлажнения грунта на территорий строящегося трехэтажного дома сошла оплывина объемом 50 кубометров и остановилась внутри котлована. Также с южной стороны дома произошел обвал грунтовой массы объемом 15-20 кубометров", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что жертв, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, проводится детальное обследование участка. Подчеркивается, что угрозы нет.
Ранее в Медеуском районе Алматы сошла оплывина объемом 60 кубометров, которая частично перекрыла автодорогу.
Стоит отметить, что жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
18.04.2024, 11:08 21461
Полиция возбудила уголовные дела о пропаже людей во время паводков
Фото: пресс-служба правительства
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК возбудило семь уголовных дел по факту пропажи людей во время паводков, сообщил в кулуарах сената первый замглавы ведомства Марат Кожаев.
К сожалению, такие случаи имели место быть. Это широко обсуждалось во всех СМИ. У нас в Абайской области два человека пропали, в Атырауской области пропали. Часть тел нашли. В Абайской области продолжаются поисковые мероприятия", - сообщил замминистра.
По его словам, по факту пропажи людей возбуждены уголовные дела.
Сейчас следствие проводит необходимые процессуальные мероприятия, по которым будет ясно как это произошло, причины, условия и есть ли виновность кого-либо в этом происшествии", - уточнил Марат Кожаев.
По последним данным МЧС, с начала паводков в Казахстане спасено и эвакуировано 117 617 человек, в том числе 43 887 детей. Вернулись домой 18 651 человек. В эвакуационных пунктах находятся 6932 человека.
Во всех пострадавших от паводков регионах работают комиссии по оценке ущерба.
18.04.2024, 09:04 25036
Людей эвакуируют с дачных участков в Уральске
Фото: МЧС РК
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Уральск. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Эвакуацию населения с дачных участков проводят в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В эту ночь в Уральске, в пойме реки Урал, где расположены садоводческие товарищества, проводится работа по информированию и заблаговременной эвакуации жителей... Около 100 человек эвакуированы, домашних животных перемещают в безопасное место", - проинформировали в МЧС РК.
Работы по ликвидации паводка круглосуточно продолжаются и в других регионах Казахстана.
В том числе в Жылыойском районе Атырауской области в связи с повышением уровня воды в реке Жем подтопило жилые дома и здания. В настоящее время ведутся работы по откачке воды из подтопленных жилых домов.
В СКО ночью проводилась эвакуация жителей населенных пунктов Кызылжарского района. Заблаговременно эвакуированы жители села Соколово.
В городе Державинске Акмолинской области проводят укрепление защитного вала вдоль русла реки Ишим.
По последним данным МЧС, с начала паводка в Казахстане спасено и эвакуировано 117 617 человек, в том числе 43 887 детей. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственного животного. Вернулись домой 18 651 человек. В эвакуационных пунктах находятся 6932 человека.
18.04.2024, 08:25 26601
Оплывины сошли в Медеуском районе Алматы
Фото: МЧС РК
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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Медеуском районе Алматы сошла оплывина объемом 60 кубометров, которая частично перекрыла автодорогу. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Пострадавших нет, на месте находятся специалисты ГУ "Казселезащиты". МЧС рекомендует владельцам жилых массивов, руководителям садоводческих и дачных обществ следить за состоянием водопроводной и поливных трубопроводов, септиков", - отметили в ведомстве.
Кроме того, по данным МЧС, 17 апреля в Медеуском районе на автодороге Кенсай - Сулусай произошел сход оплывины. Пострадавших нет. В расчистке дороги были задействованы силы и средства Казселезащиты и акимата города.
Ранее оплывина объемом в 10 кубических метров сошла вблизи одного из домов в Медеуском районе города. Пострадавших и разрушений нет. Предварительная причина схода оплывины - обильные осадки и переувлажнение грунта.
По данным Казселезащиты, имеется вероятность повторного схода оползневых процессов на данном участке.
Ранее сообщалось, что интенсивные осадки стали причиной лавин и разрушений в Алматы.
Стоит отметить, что жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
17.04.2024, 20:44 44956
В Астане восьмиклассник выпрыгнул из окна школы
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 17 апреля, ученик восьмого класса школы-лицея № 72 Астаны выпрыгнул из окна четвертого этажа учебного заведения.
Как сообщили в столичном управлении образования, ребенок госпитализирован.
У пострадавшего диагностировано сотрясение головного мозга, травмы грудной клетки и живота, переломы правого предплечья и правой голени. Общее состояние стабильно тяжелое. Его состояние находится под контролем врачей.
Причины произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело.
Ранее координатор программы развития подростков и молодежи детского фонда ООН в Казахстане Айгуль Кадирова сообщила, что ДТП и самоповреждения являются двумя ведущими причинами потерь численности, трудоспособности молодежи, а также сдерживают рост показателя продолжительности жизни всего населения в Казахстане.
Напомним, Казахстан занял 93-е место по уровню распространенности депрессии среди 180 стран. По данным международного независимого онлайн-журнала Сountrycassette, доля казахстанцев, которые страдают депрессивным расстройством, составляет 4,4%. Мировой показатель значительно меньше: 3,9%. Согласно оценкам, численность граждан нашей страны, которые подвержены депрессии, достигает 732,7 тысячи человек.
17.04.2024, 11:20 57461
Паводковые воды позволили наполнить водохранилища даже в засушливых регионах Казахстана - Минводы
Паводковые воды Атырауской области направляются в Каспийское море
Фото: depositphotos
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана Молдир Абдуалиева в ходе брифинга службы центральных коммуникаций сообщила, что паводковые воды позволили наполнить водохранилища даже в засушливых регионах Казахстана.
В целом паводковые воды позволили наполнить все водохранилища, даже в засушливых регионах, что важно для сельского хозяйства, промышленности и питьевого водоснабжения", - заявила Молдир Абдуалиева.
Она также подчеркнула, что паводковые воды Атырауской области направляются в Каспийское море.
То есть Министерство водных ресурсов и ирригации сейчас проводит работу по тому, чтобы рационально использовать собранную паводковую воду на водохранилищах", - добавила представитель ведомства.
Напомним, водохранилища остаются заполнены на 100% в двух регионах Казахстана.
16.04.2024, 16:40 78646
Незаконный срез горы привел к сходу грязевых масс в предгорьях Алматы
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с обильным выпадением осадков по улице Керей - Жанибек хандар произошел сход грязевой массы, повлекший провал части асфальта и засор канализационных сетей, сообщили в акимате Алматы.
Сход грязевой массы произошел в результате среза горы и строительства объектов в микрорайоне Музтау. Установлено, что на участке 2768 в ПК Горный гигант при строительстве объекта нарушена экосистема - собственник (физлицо) самовольно срезал склон предгорной части и засыпал лог. Таким образом, естественная течь воды была перекрыта, в результате чего во время обильных осадков образовалась трещина в искусственном грунте", - сказано в сообщении акимата.
В ведомстве отметили, что строительство и земляные работы собственник начал, не имея разрешительных документов на земельном участке с целевым назначением для ведения крестьянского хозяйства.
В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте приостановлены.
Коммунальными службами организован отвод, последствия схода грязевой массы устранены. Дорожное покрытие будет восстановлено при улучшении погодных условий.
Управлением градостроительного контроля Алматы инициируется внеплановая проверка в отношении собственника, по результатам которой будут приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений путем приведения земельного участка в первоначальное состояние. В целом по району в связи с прогнозом погоды заблаговременно усилена работа коммунальных служб, организовано дежурство. Участки, находящиеся в зоне риска подтопления, находятся на контроле акимата Алматы", - добавили в ведомстве.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибласемья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
Эта трагедия вновь поднялатему застройки предгорий. Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
В марте забор частного дома в горах Алматы обрушился после обильных осадков.
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