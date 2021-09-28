Близ Алматы произошла пыльная буря

ПЕТРОПАВЛОВСК. 28 СЕНТЯБРЯ - На автодороге Петропавловск - Жезказган, вблизи райцентра Явленка в Северо-Казахстанской области, 24 сентября водитель Daewoo Nexia сбил отару овец, погибло 14 голов скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
51-летний водитель Daewoo Nexia вместе с 41-летним пассажиром ехал со стороны Петропавловска в сторону района Шал акына. ДТП произошло близ села Явленка, в зоне действия дорожного знака "Перегон скота". В результате наезда погибло 14 голов скота. Водитель и пассажир Daewoo Nexia серьезных травм не получили", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
Как сообщил начальник ОП Есильского района подполковник полиции Ерлик Еслямбеков, медицинское освидетельствование водителя показало, что он был трезв. По факту ДТП собран материал по части 1 статьи 610 (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), дело передано в суд.
ПАВЛОДАР. 28 СЕНТЯБРЯ - В Павлодаре обрушилась кровля в ДЮСШ "Батыр", передает KAZAKHSTAN TODAY.
ЧП произошло сегодня в 10.05. Как рассказал заместитель руководителя регионального управления по развитию туризма и спорта Нурлан Есембаев, обрушение кровли произошло в спортивном зале бокса ДЮСШ "Батыр" по адресу: улица Катаева, 63/1-А.
Пострадавших нет. В зале никого не было. Утром тренировка была, всех детей эвакуировали, когда услышали треск. Было использовано два выхода. В здании находились директор школы и вахтер", - уточнил Нурлан Есембаев.
Известно, что обрушились две плиты перекрытия. По выявлению причин обрушения создана комиссия, в которую вошли сотрудники ДЧС области и ГАСК. Здание введено в эксплуатацию в 1984 году.
До этого оно эксплуатировалось в других целях, точного года постройки мы пока не знаем. Сейчас ждем результатов решения комиссии, чтобы принять решение: либо здание подлежит ремонту, либо отправится под снос. Всего в этой школе боксом и тхэквондо занимаются больше ста детей", - уточнил собеседник.
Сейчас место ЧП оцеплено полицией.
АЛМАТЫ. 28 СЕНТЯБРЯ - На территории ГНПП "Иле-Алатау" в Аксайском ущелье Карасайского района Алматинской области 26 сентября, в 18.20, произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в ДЧС Алматинской области, по состоянию на 09.30 28 сентября имеются задымления по ущелью. К тушению пожара привлекли вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК, осуществляется облет и сброс воды.
Силами ДЧС сформированы дополнительные группировки из числа сотрудников ближайших районных подразделений, работников местных исполнительных органов. Организован штаб под руководством начальника ДЧС Алматинской области А. Тойчубекова. Для аэровизуального наблюдения направлена оперативная группа с дроном", - проинформировали в ДЧС.
Сообщается, что в ликвидации пожара задействовано 25 сотрудников и семь единиц техники ДЧС Алматинской области, 70 работников и 15 единиц техники Аксайского лесного хозяйства, 50 военнослужащих, 10 работников Казавиалесоохраны.
Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший населенный пункт - село Кыргаулды - находится в отдаленности, в 12 километрах, и садоводческое общество "Радуга" - в восьми километрах", - отметили в областном ДЧС.