Близ Алматы произошла пыльная буря

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Также на странице опубликовано видео с трассы Алматы - Талдыкорган.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Водители сообщили, что местами на трассе была нулевая видимость.

Сегодня в соцсетях пользователи распространили видео, на котором запечатлена пыльная буря на трассе Алматы - Капшагай.

Водитель Daewoo Nexia сбил отару овец в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. 28 СЕНТЯБРЯ - На автодороге Петропавловск - Жезказган, вблизи райцентра Явленка в Северо-Казахстанской области, 24 сентября водитель Daewoo Nexia сбил отару овец, погибло 14 голов скота, передает KAZAKHSTAN TODAY. 51-летний водитель Daewoo Nexia вместе с 41-летним пассажиром ехал со стороны Петропавловска в сторону района Шал акына. ДТП произошло близ села Явленка, в зоне действия дорожного знака "Перегон скота". В результате наезда погибло 14 голов скота. Водитель и пассажир Daewoo Nexia серьезных травм не получили", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции. Как сообщил начальник ОП Есильского района подполковник полиции Ерлик Еслямбеков, медицинское освидетельствование водителя показало, что он был трезв. По факту ДТП собран материал по части 1 статьи 610 (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), дело передано в суд. Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе в Жамбылской области погибли шесть человек

В Павлодаре обрушилась кровля в ДЮСШ

Previous Next ПАВЛОДАР. 28 СЕНТЯБРЯ - В Павлодаре обрушилась кровля в ДЮСШ "Батыр", передает KAZAKHSTAN TODAY. Детей успели эвакуировать, никто не пострадал, сообщает Pavlodarnews.kz ЧП произошло сегодня в 10.05. Как рассказал заместитель руководителя регионального управления по развитию туризма и спорта Нурлан Есембаев, обрушение кровли произошло в спортивном зале бокса ДЮСШ "Батыр" по адресу: улица Катаева, 63/1-А. Пострадавших нет. В зале никого не было. Утром тренировка была, всех детей эвакуировали, когда услышали треск. Было использовано два выхода. В здании находились директор школы и вахтер", - уточнил Нурлан Есембаев. Известно, что обрушились две плиты перекрытия. По выявлению причин обрушения создана комиссия, в которую вошли сотрудники ДЧС области и ГАСК. Здание введено в эксплуатацию в 1984 году. До этого оно эксплуатировалось в других целях, точного года постройки мы пока не знаем. Сейчас ждем результатов решения комиссии, чтобы принять решение: либо здание подлежит ремонту, либо отправится под снос. Всего в этой школе боксом и тхэквондо занимаются больше ста детей", - уточнил собеседник. Сейчас место ЧП оцеплено полицией.

Как сообщалось ранее, в Актобе обрушилось офисное здание , в котором располагается филиал фонда развития предпринимательства "Даму".

В горах Алматинской области тушат лесной пожар