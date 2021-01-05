Часть дома обрушилась, два человека пострадали при взрыве газа в Актюбинской области

Актобе. 4 января. Kazakhstan Today - В результате взрыва газового баллона в частном доме в Кобдинском районе пострадали 36-летняя женщина и 31-летний мужчина. С ожогами они были доставлены в Кобдинскую районную больницу, передает Kazakhstan Today.

3 января, в 14.17, поступило сообщение о взрыве газового баллона в жилом доме в Кобде. Там произошел взрыв 5-литрового газового баллона. Пожар ликвидировали, двух пострадавших доставили в районную больницу", - сообщили в ДЧС Актюбинской области.

Кроме того, в результате взрыва обрушилось полдома, пишет diapazon.kz

По информации руководителя областного управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев, у женщины ожоги 2-й - 3-й степени, обожжено 15-18% тела. Мужчина пострадал больше, у него обожжено около 40% тела.

Пострадавшие в сознании, им оказывают помощь, врачей консультируют специалисты санавиации.

В конце прошлого года в РК произошло несколько случаев взрыва газа в жилых домах и коммерческих объектах. При взрыве в многоэтажном доме в Кокшетау пострадали шестеро детей и двое взрослых. Позднее двое детей скончались

В Талдыкоргане при взрыве газового баллона частный дом был практически разрушен. В больницу доставили 8 человек, в том числе трех детей. Позднее одна из пострадавших скончалась.

В Нур-Султане 21 ноября произошел взрыв газового баллона в кафе. В результате два человека погибли и свыше 30 пострадали.

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