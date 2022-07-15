УРАЛЬСК. 13 ИЮЛЯ - Четверо детей в Уральске госпитализированы с признаками отравления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В областной инфекционной больнице сообщили, что в приемное отделение на скорой помощи с одного адреса утром 12 июля доставили четырех детей в возрасте 1.3, 6, 9 и 10 лет. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Поставленный диагноз - острый гастроэнтероколит", - сообщает портал "Мой город".
Сейчас врачи устанавливают причину заболевания. У маленьких пациентов сохраняется повышенная температура тела.
По словам родителей, они ели арбуз девятого июля. Но заболели 11 июля. Первым заболел самый младший, но он арбуз не ел. Поэтому отравление арбузом под большим сомнением. Взяты необходимые анализы, по результатам будет известна причина", - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.
Напомним, в Алматы 11 июля 2022 года 4 детей с химическим отравлением были госпитализированы в Центр детской неотложной медицинской помощи.